Викторию Боню жестко раскритиковали за фото в купальнике с изображением Владимира Путина
Накануне Виктория Боня опубликовала в своем блоге фото, которое тут же вызвало волну обсуждений и жесткой критики в ее адрес. На снимке модель позирует в слитном розовом купальнике с надписью: «Ути-Путин», а также с изображением самого Владимира Путина, целующего маленькую уточку.
«Наш президент это уже тренд)) #Путин#утипути Как вам мой купальник?», - подписала фото она.
В комментариях к снимку разразилась настоящая баталия. Одни посчитали, что носить купальник с изображением президента как минимум неуважительно и непатриотично. А вот те, кому снимок понравился, остались в явном меньшинстве.
«Владимир Владимирович на купальнике, это чудовищно.», «Это стеб над нашим Президентом. И эта желтая уточка, кстати один из символов пятой колонны, которая себя за оппозицию выдает», «Отвратительно! Никакого уважения к президенту, да и к себе тоже», «Ахаха, супер купальник», «Боня - креативная стиляжка наша!».
Фото: instagram.com