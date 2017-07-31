Звезда опубликовала новый провокационный снимок

Накануне Виктория Боня опубликовала в своем блоге фото, которое тут же вызвало волну обсуждений и жесткой критики в ее адрес. На снимке модель позирует в слитном розовом купальнике с надписью: «Ути-Путин», а также с изображением самого Владимира Путина, целующего маленькую уточку.

«Наш президент это уже тренд)) #Путин#утипути Как вам мой купальник?», - подписала фото она.

В комментариях к снимку разразилась настоящая баталия. Одни посчитали, что носить купальник с изображением президента как минимум неуважительно и непатриотично. А вот те, кому снимок понравился, остались в явном меньшинстве.