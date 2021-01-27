Просит машину для дочери: стали известны новые детали развода Пелагеи и Ивана Телегина

Теперь выясняется, что вопрос о разделе имущества до конца все же не решен. «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники сообщила, что Пелагея требует от мужа купить машину для ребенка. «Иван отдал Пелагее квартиру в "Кутузовской Ривьере" и половину денег от продажи Bentley. Ситуацию по разделу загородного дома пока не решили. Но Телегин платит за его содержание и ипотеку. Также на нем зарплата няни дочери. Теперь нужна еще машина», — рассказывает собеседник издания.

Ранее появлялась информация, что певица с матерью даже нанимали «детектива», чтобы найти запрятанные миллионы Телегина, которыми он не хотел делиться.

Когда Пелагея только объявила о разводе с Иваном, она выразила надежду, что развод пройдет гладко и без лишней шумихи. Вскоре в Сети недоброжелатели стали обвинять певицу в деспотизме, который Ивану, якобы, надоел, и из-за этого он ушел к другой. Также говорили, что Пелагею не приняла хоккейная тусовка. Но вскоре жены других известных хоккеистов заявили, что это все вранье, что Пелагея чуткая и душевная и они на ее стороне.