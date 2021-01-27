Просит машину для дочери: стали известны новые детали развода Пелагеи и Ивана Телегина
Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/
Пелагея и Иван Телегин развелись в декабре 2020-го, более чем через год после расставания. Долгое время экс-супруги не могли прийти к компромиссу в вопросах раздела имущества и алиментов для маленькой дочери. После многих месяцев переговоров Иван и Пелагея достигли соглашений. Хоккеист платит дочери алименты в размере 800 тысяч рублей в месяц, но деньги поступают на специальный счет Таисии, которым она сможет воспользоваться после совершеннолетия.
Наладилось и общение Ивана с ребенком. Ранее Пелагея на суде заявляла, что отец не видится с дочерью, а встречная сторона говорила, что мать препятствует общению. Тем не менее Рождество экс-супруги оба провели с Тасей.
Теперь выясняется, что вопрос о разделе имущества до конца все же не решен. «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники сообщила, что Пелагея требует от мужа купить машину для ребенка. «Иван отдал Пелагее квартиру в "Кутузовской Ривьере" и половину денег от продажи Bentley. Ситуацию по разделу загородного дома пока не решили. Но Телегин платит за его содержание и ипотеку. Также на нем зарплата няни дочери. Теперь нужна еще машина», — рассказывает собеседник издания.
Ранее появлялась информация, что певица с матерью даже нанимали «детектива», чтобы найти запрятанные миллионы Телегина, которыми он не хотел делиться.
Когда Пелагея только объявила о разводе с Иваном, она выразила надежду, что развод пройдет гладко и без лишней шумихи. Вскоре в Сети недоброжелатели стали обвинять певицу в деспотизме, который Ивану, якобы, надоел, и из-за этого он ушел к другой. Также говорили, что Пелагею не приняла хоккейная тусовка. Но вскоре жены других известных хоккеистов заявили, что это все вранье, что Пелагея чуткая и душевная и они на ее стороне.
Фото и видео: Instagram Пелагеи
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