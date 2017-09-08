35-летний Дима Билан откровенно рассказал о своей болезни

Этой весной популярный певец Дима Билан не на шутку напугал поклонников. Молодой мужчина попал в больницу. На фоне стремительной потери веса, жалоб на здоровье, а также новой стрижки «под ноль», фанаты подумали о самом худшем.

Позже певец опроверг слухи об онкологии, но свою болезнь он не отрицал. Дело в том, что врачи нашли у него сразу несколько грыж в позвоночнике, последствия появления которых, как выяснилось, очень сильно мешали артисту.

«Мне их там в спине насчитали такое множество, будто били долго и упорно. Засыпал трудно, спал плохо, не мог уложить свою руку как-то правильно, она немела от этих грыж. Уже кошелек не мог закрывать и пуговицы застегивать», — поделился Дима на днях, и попросил поклонников беречь себя.

«У меня было такое количество самого разного общения с самыми разными людьми за последние годы, что я просто очень устал — и морально, и физически. И это взаимосвязано. Я ведь очень восприимчивый человек, рефлексирующий. Похоже, на "Голосе" я насидел себе что-то, в спину, видимо, напели. Люди же с разными приходят мыслями, посылают импульсы, пока мы к ним спинами сидим, сверлят, заклинают, еще чего-то… Телик — вообще непростая вещь. Люди, которые там работают, очень быстро истощаются», — пояснил он.