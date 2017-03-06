В «Крокус Сити Холл» состоялась церемония вручения музыкальной премии ZD AWARDS. За главной наградой «Певец года» не смог прийти Дима Билан. Артист, измотанный напряженным рабочим графиком, на днях лег в больницу и сейчас готовится к серьезной операции.

За награду поклонников Дима Билан благодарил прямо из больничной палаты. Журналист газеты «МК» Артур Гаспарян позвонил певцу со сцены и поговорил с ним по громкой связи. «Я долго тянул, но пришло время, когда все-таки надо заняться здоровьем», — рассказал Билан, уверив всех, что все будет хорошо, и поблагодарив поклонников за поддержку.

Фото: Instagram