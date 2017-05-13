Сегодня вечером в эфире шоу «Вечерний Ургант» популярный певец Дима Билан наконец ответил на вопрос, почему он побрился налысо. «А кто сказал, что мне нельзя? Все 33 года я думал об этом», — попытался отшутиться 35-летний артист.
Несколько месяцев назад, когда фанаты впервые увидели фото лысого Димы, они не на шутку перепугались. На фоне стремительной потери веса и жалоб на здоровье (незадолго до этого врачи обнаружили у артиста сразу пять позвоночных грыж) они подумали о самом худшем. В Сети моментально появились слухи, что певец борется с онкологией. Музыкант же не комментировал свое решение, лишь писал глубокие философские посты в своем блоге.
МЫ смотрим в будущее и оно, знаете, должно быть для каждого из вас - добрым!!! Мы этого искренне желаем,. И надеюсь заслуживаем ! Мы спокойны о нем, ведь нет ничего плохого в том ,чтобы жить, и жить искреннее, по-настоящему! Вот знаете что, человеки .!? Я нормальный, живой человек, как и каждый из вас!!!! Мы думаем, считаем, считаемся, любим, ошибаемся - (не так часто, как хотелось бы ) и у нас есть душа!!!! Нам не всегда весело так, как хотелось бы видеть каждому больше справедливости, вам -из миллионов моих ЛЮБИМЫХ поклонников !!! Я вас заслужил, своим потом и не только, но я всегда стремлюсь быть и становиться лучше, и делиться своим опытом и своими открытиями - а их у меня очень - очень, очень много!!! Я живой, мы живые человекИ, со своими страхами и абсолютным БеССтрашием - ! Нас нельзя задеть и поверьте, сделать слабее - я многое делаю для вас - и будьте уверены, что меня не сломать, потому что сломать человека любящего - невозможно!!!! Я был, есть и буду испытателем человеческой души - миссия - Ее никто не отменял! И ещё - всякое искусство стремится стать Музыкой, а я есть в ней, она меня будоражит до таких степеней, что сложно иногда даже это объяснить, препарировать, это можно только почувствовать !!! Я приглашаю с собой тех, кому хватит смелости и доблести* ( забыли слово зря) пройти этот интересный, но тернистый путь, в исследовании человеческой души!!! Я с теми, кто хочет любить - я отдам взамен столько же!!! Только кто ты - этот человек !!!! ??? Люблю не каждого, а того кто хочет быть любимым!!!! А всем хейтерам или недобропорядочным и тем, кто просто без желания включить чувства, поставить на место другого человека себя, или недалеким - я желаю стать или научиться смотреть глубже .... чем это вообще возможно !!! Так круто, когда умеешь понять БЛИЗКОГО.....Или показываю средний ..! Люблю вас !!!!!!!!!!!!!!! С любовью и уважением !!!!!! #билан только один раз -я - ищу себя заново! Мы должны перерождаться, жизнь одна! Ну вы должны понимать, ведь не зря вы в нашем Инстаграмме - @bilanofficial !!!!
Его продюсер Яна Рудковская пыталась успокоить всех, что это — новый проект, но ей не слишком поверили.
По словам Димы, это решение было скорее спонтанным. «Я пришел к своей Манане стричься, мы с ней каждый раз шутили, что надо постричься налысо, и тут я сказал — а давай. Она мне говорит: "Что, правда что-ли?" — у нее руки-то чешутся. Ну и побрился, абсолютно ничего не боясь, не страшась. В последний раз я носил такую прическу, когда мне было 3 года. У меня есть фотография, на которой я толстый, на велосипеде и лысый. После этого никогда-никогда так не стригся. Вот подумал, почему бы и нет, в отпуске», — поделился воспоминаниями артист.
«Такой долгий отпуск был у меня, 3 месяца. Ну там была съемка в рекламе, разные там включения, пара-тройка корпоративных концертов, а все остальное время я просто думал, писал музон. 15 лет я не отдыхал подряд 2 или 3 месяца. Я подумал, что начинается новый этап в моей жизни, что-то поменялось в моей голове», — поделился Билан.
Так вышло и в этот раз. Избавившись от волос, неугомонный Дима отправился в Исландию, чтобы оказаться в «нулевой широте» и снять там ролик. «Если говорить серьезно, на самом деле я все это приурочил к ролику, 50 на 50 обновлений — 50 процентов это ролик, который я снимал там. И я носился там по всей Исландии, изъездил я там очень много километров, в сумме тысячу километров я проездил, это потрясающее место», — прокомментировал он.
После этого эфира поклонники Димы Билана могут спать спокойно. Здоровью артиста, к счастью, ничего не угрожает. А волосы уже отросли.
Фото: instagram.com