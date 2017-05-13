Сегодня вечером в эфире шоу «Вечерний Ургант» популярный певец Дима Билан наконец ответил на вопрос, почему он побрился налысо. «А кто сказал, что мне нельзя? Все 33 года я думал об этом», — попытался отшутиться 35-летний артист.

Несколько месяцев назад, когда фанаты впервые увидели фото лысого Димы, они не на шутку перепугались. На фоне стремительной потери веса и жалоб на здоровье (незадолго до этого врачи обнаружили у артиста сразу пять позвоночных грыж) они подумали о самом худшем. В Сети моментально появились слухи, что певец борется с онкологией. Музыкант же не комментировал свое решение, лишь писал глубокие философские посты в своем блоге.

Его продюсер Яна Рудковская пыталась успокоить всех, что это — новый проект, но ей не слишком поверили.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)Мар 13 2017 в 10:40 PDT

По словам Димы, это решение было скорее спонтанным. «Я пришел к своей Манане стричься, мы с ней каждый раз шутили, что надо постричься налысо, и тут я сказал — а давай. Она мне говорит: "Что, правда что-ли?" — у нее руки-то чешутся. Ну и побрился, абсолютно ничего не боясь, не страшась. В последний раз я носил такую прическу, когда мне было 3 года. У меня есть фотография, на которой я толстый, на велосипеде и лысый. После этого никогда-никогда так не стригся. Вот подумал, почему бы и нет, в отпуске», — поделился воспоминаниями артист.

«Такой долгий отпуск был у меня, 3 месяца. Ну там была съемка в рекламе, разные там включения, пара-тройка корпоративных концертов, а все остальное время я просто думал, писал музон. 15 лет я не отдыхал подряд 2 или 3 месяца. Я подумал, что начинается новый этап в моей жизни, что-то поменялось в моей голове», — поделился Билан.

Так вышло и в этот раз. Избавившись от волос, неугомонный Дима отправился в Исландию, чтобы оказаться в «нулевой широте» и снять там ролик. «Если говорить серьезно, на самом деле я все это приурочил к ролику, 50 на 50 обновлений — 50 процентов это ролик, который я снимал там. И я носился там по всей Исландии, изъездил я там очень много километров, в сумме тысячу километров я проездил, это потрясающее место», — прокомментировал он.

После этого эфира поклонники Димы Билана могут спать спокойно. Здоровью артиста, к счастью, ничего не угрожает. А волосы уже отросли.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)Май 8 2017 в 4:41 PDT

Фото: instagram.com