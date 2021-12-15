Проклова впервые публично подтвердила факт близости с Табаковым в 15-летнем возрасте

«Когда я вспоминаю эту девочку бедную, которую заставляли раздеваться, склоняли к оральному сексу. Я должна была трогать его…там. Он заставлял лежать меня рядом голой, он сам себя удовлетворял, ему этого было достаточно… Ему нравилось, что я плачу, сопротивляюсь…», — рассказывала в одном из интервью актриса и дополнила, что их отношения продлились потом еще два года. Это было первое ее публичное признание в том, что в юном возрасте она подверглась домогательствам со стороны взрослого коллеги, имени которого она не назвала.

После откровений на Проклову посыпалась посыпалась масса негатива со стороны коллег — многие из них считали, что она лжет и пытается опорочить репутацию известного актера. Мало, кто поверил актрисе. В числе них оказался и ныне покойный Марк Рудинштейн. Он заявил, что Елена сама была не прочь заводить сексуальные отношения с мужчинами в юном возрасте.

Именно из-за его высказывания тема с харасментом вновь стала обсуждаемой. На этот раз Проклова даже призналась в том, о ком именно она говорила в те годы.

Во время очередного интервью у нее спросили, не считает ли она, что слова в адрес Олега Павловича Табакова могут задеть его вдову или детей. На что Елена ответила: «Мне очень жаль, если правда им причиняет большую боль, чем поведение, чем сам факт. Думаю, надо уметь признавать жизненные проблемы. Когда такое происходит — это, конечно, проблема для семьи».

Однако, не смотря на тяжелую историю взаимоотношений с Табаковым, она до сих пор относится к нему с теплом и любовью. «Более того, скажу, что я до сих пор с огромной благодарностью и любовью отношусь к Олегу Павловичу, который дал мне так много положительного в жизни, что та история близости — это просто один из моментов», — высказалась она во время разговора с порталом «Собеседник».

Как объясняла сама Елена, целью ее публичной огласки ситуации было осветить проблему, которая часто имеет место быть не только в актерских кругах, но и в любых других профессиональных сферах.