Проклова прокомментировала слова Рудинштейна об ее интимной жизни в юные годы

В апреле этого года актриса Елена Проклова во время эфира телепередачи «Секрет на миллион» призналась в том, что один из режиссеров кинокартины, в которой она снималась в 12 лет, позволял себе некорректные вещи в ее сторону. «После репетиции, когда мне надо было уже идти домой, меня подстерегал в коридоре взрослый мужчина, который прижимал меня к стене, в каком-нибудь дверном проеме, забирался ко мне под мои кофты. А у меня тогда только начинала расти грудь, это было больно, а он меня щипал. Он пытался забраться ко мне в нижнее белье», — признавалась тогда артистка. Имени обидчика она называть не стала.

Откровения Прокловой не на всех произвели шокирующее впечатление. Ее слова тогда прокомментировал продюсер Марк Рудинштейн. «У Прокловой было столько связей в 14-15 лет, что ей, по-моему, было все равно, с кем. Она была такой разгильдяйкой, о ней ходили такие разговоры! Да она и не скрывает теперь. Чего скрывать?!» — заявил он на телепередаче «Ты не поверишь!».

Спустя время сама Елена решила ответить на слова обидчика и заявила, что ее нисколько не удивляют такого рода высказывания в собственный адрес и она уже к этому привыкла. «О господи, да простит его бог. Вы знаете, я не очень слежу за тем, что происходит в соцсетях, так как понимаю, что это за уровень подачи информации. Честно говоря, мне уже все равно. За свою жизнь столько всего выслушала, что ничего нового уже не могу сказать. Поэтому не собираюсь даже за всем этим следить», — сообщила она во время разговора с порталом «СтарХит».

Актриса Елена Проклова далеко не единственная решила признаться в домогательствах со стороны режиссеров спустя долгие годы. Недавно другая ее коллега по звездному цеху Алена Яковлева обнародовала историю о том, как один очень известный кинодеятель предлагал ей «сделать ее известной за массаж».