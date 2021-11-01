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Прохор Шаляпин рассказал, что сделает с квартирами покойной жены

Незадолго до своей смерти Татьяна Клаудиа Девис приобрела четыре квартиры общей стоимостью около 70 миллионов рублей, которые купила по предложению певца. Эту недвижимость она оформила на имя артиста.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Прохор Шаляпин плавает в бассейне

Фото: @shalyapin_official

Прохор Шаляпин провел совместный эфир в Instagram с писательницей Леной Лениной, в котором зашла речь о квартирах, которые остались певцу от супруги Татьяны Клаудии Девис.

Ленина отметила, что покойная наверняка хотела, чтобы недвижимость перешла к нему, поэтому и переписала жилье на имя артиста.

«Не собираюсь никому ничего возвращать», — прокомментировал этот вопрос музыкант.

Более того, по его словам, никто из родственников погибшей супруги не обращался к нему по этому вопросу.

Стоит напомнить, что отношения с ними у Шаляпина разладились после того, как теща обвинила его в смерти дочери — по ее мнению, это он заразил свою супругу коронавирусом, оправиться от которого она не смогла.

Заболела Девис вскоре после свадьбы — сначала женщина лечилась дома, а затем отправилась в больницу, где врачи приняли решение погрузить ее в искусственную кому. Оправиться от болезни женщина не смогла. Заболевшие вместе с ней родители сумели справиться с болезнью.

Между тем многие звезды и поклонники Шаляпина не поверили в смерть его жены, а кое-кто и вовсе усомнился в ее существовании, назвав всю историю пиар-ходом, особенно после того, как Шаляпин отправился в большой гастрольный тур. Поддержал певца его адвокат, который предоставил доказательства смерти его супруги.

Фото: Instagram, Global Look Press