Прохор Шаляпин рассказал, что сделает с квартирами покойной жены

Прохор Шаляпин провел совместный эфир в Instagram с писательницей Леной Лениной, в котором зашла речь о квартирах, которые остались певцу от супруги Татьяны Клаудии Девис.

Ленина отметила, что покойная наверняка хотела, чтобы недвижимость перешла к нему, поэтому и переписала жилье на имя артиста.

«Не собираюсь никому ничего возвращать», — прокомментировал этот вопрос музыкант.

Более того, по его словам, никто из родственников погибшей супруги не обращался к нему по этому вопросу.