Прохор Шаляпин рассказал, что сделает с квартирами покойной жены
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @shalyapin_official
Прохор Шаляпин провел совместный эфир в Instagram с писательницей Леной Лениной, в котором зашла речь о квартирах, которые остались певцу от супруги Татьяны Клаудии Девис.
Ленина отметила, что покойная наверняка хотела, чтобы недвижимость перешла к нему, поэтому и переписала жилье на имя артиста.
«Не собираюсь никому ничего возвращать», — прокомментировал этот вопрос музыкант.
Более того, по его словам, никто из родственников погибшей супруги не обращался к нему по этому вопросу.
Стоит напомнить, что отношения с ними у Шаляпина разладились после того, как теща обвинила его в смерти дочери — по ее мнению, это он заразил свою супругу коронавирусом, оправиться от которого она не смогла.
Заболела Девис вскоре после свадьбы — сначала женщина лечилась дома, а затем отправилась в больницу, где врачи приняли решение погрузить ее в искусственную кому. Оправиться от болезни женщина не смогла. Заболевшие вместе с ней родители сумели справиться с болезнью.
Между тем многие звезды и поклонники Шаляпина не поверили в смерть его жены, а кое-кто и вовсе усомнился в ее существовании, назвав всю историю пиар-ходом, особенно после того, как Шаляпин отправился в большой гастрольный тур. Поддержал певца его адвокат, который предоставил доказательства смерти его супруги.
Фото: Instagram, Global Look Press