Теща Шаляпина заявила, что он виноват в преждевременной смерти ее дочери
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Фото: @shalyapin_official
Теща Прохора Шаляпина считает, что в смерти ее дочери Татьяны Девис виноват он сам. Именно Шаляпин, по словам женщины, заразил ее коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».
«Кто-то накручивает родителей Тани, они впечатлительные люди. Теща мне писала, что у них в Канаде принято после прививки сидеть дома две недели, мол, я опасен для окружающих. Я испугался, позвонил своему врачу, который меня успокоил. Я легко перенес прививку и очень счастлив, что ее сделал», — объяснил Шаляпин.
Музыкант отметил, что после кончины супруги пытается связаться с тещей, однако та не отвечает.
«И вот, представляешь, она мне пишет: "Ты в итоге заразил"... Сейчас я хочу поклониться родителям жены. Они вложили в нее всю душу. Я пишу теще, она не отвечает. Понимаю ее. Они совершенно убиты, раздавлены», — объяснил он.
В том же интервью он сделал и другие заявления, например, раскрыл, сколько лет на самом деле было супруге, и объяснил, почему он скрывал ее настоящий возраст, пока она была жива.
Фото: Instagram