Теща Шаляпина заявила, что он виноват в преждевременной смерти ее дочери

Музыкант отметил, что после кончины супруги пытается связаться с тещей, однако та не отвечает.

«И вот, представляешь, она мне пишет: "Ты в итоге заразил"... Сейчас я хочу поклониться родителям жены. Они вложили в нее всю душу. Я пишу теще, она не отвечает. Понимаю ее. Они совершенно убиты, раздавлены», — объяснил он.

В том же интервью он сделал и другие заявления, например, раскрыл, сколько лет на самом деле было супруге, и объяснил, почему он скрывал ее настоящий возраст, пока она была жива.