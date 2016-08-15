С недавних пор ведущий шоу «Пусть говорят» Андрей Малахов стал активным пользователем YouTube, записывая и выкладывая видео с героями своей передачи на канале.

Сейчас в блоге Малахова есть всего несколько роликов, два из который посвящены скандальному актеру Алексею Панину, а другие — Диане Шурыгиной и сериалу с ее участием «Шуры-Муры с Дианой Шурыгиной».

Публикация от @malakhov007 Май 21 2017 в 2:59 PDT

Посмотрев эти видео, пользователи Сети обвинили ведущего в том, что в погоне за молодежью и ее вниманием, он пытается нажиться на популярности других людей, а также посоветовали ему оставить все попытки завоевать YouTube.

«Малахов пробил дно YouTube! Топай на телевидение, твое место там», «С этим надо бороться. Ставьте дизлайки!», «Малахов, интернет это не твое», «Малахов, как бы так правильнее выразиться... В общем, ты старый, не смешной. Тебе на Ютубе не рады», «До появления Шурыгиной на тв, я была высшего мнения о Малахове», «Малахов - ты мужчина с низкой социальной ответственностью».

Публикация от @malakhov007 Авг 15 2016 в 5:28 PDT

Помимо массового возмущения действиями Андрея, в Интернете создали хэштег #ВалиСЮтуба, попутно призывая остальных неравнодушных ставить «дизлайки» и оставлять жалобы администрации сайта.

Фото: instagram.com, globallookpress.com