Сейчас в блоге Малахова есть всего несколько роликов, два из который посвящены скандальному актеру Алексею Панину, а другие — Диане Шурыгиной и сериалу с ее участием «Шуры-Муры с Дианой Шурыгиной».
Посмотрев эти видео, пользователи Сети обвинили ведущего в том, что в погоне за молодежью и ее вниманием, он пытается нажиться на популярности других людей, а также посоветовали ему оставить все попытки завоевать YouTube.
«Малахов пробил дно YouTube! Топай на телевидение, твое место там», «С этим надо бороться. Ставьте дизлайки!», «Малахов, интернет это не твое», «Малахов, как бы так правильнее выразиться... В общем, ты старый, не смешной. Тебе на Ютубе не рады», «До появления Шурыгиной на тв, я была высшего мнения о Малахове», «Малахов - ты мужчина с низкой социальной ответственностью».
Помимо массового возмущения действиями Андрея, в Интернете создали хэштег #ВалиСЮтуба, попутно призывая остальных неравнодушных ставить «дизлайки» и оставлять жалобы администрации сайта.
Фото: instagram.com, globallookpress.com