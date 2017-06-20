После скандальной истории, рассказанной в эфире шоу Андрея Малахова «Пусть говорят», юная жертва изнасилования Диана Шурыгина стала звездой Интернета. На ее аккаунты подписаны тысячи сочувствующих, ее обсуждают, осуждают. Сам шоумен характеризует свою героиню как «Ребенок. Распутная. Чувственная. Открытая». Ее феномен он попробует раскрыть в своем новом реалити-шоу.

На его станице в YouTube уже появилась первая серия шоу «Шуры-муры», в которой Андрей рассказал о том, как Диана пыталась водить дружбу с блогерами и звездами — Марьяной Ро, Николаем Фоменко, Еленой Летучей, Татьяной Навкой, лежала в психиатрической клинике, в одиночестве праздновала день своего рождения. Взял он и короткое интервью с ее родителями.

По всей видимости, новый проект ждет успех: за пару дней канал посетило более 130 тысяч человек. Новые выпуски будут появляться каждое воскресенье в 11 утра. А вам интересна жизнь 18-летней Дианы Шурыгиной?

Фото: instagram.com