Передача «Пусть говорят», бессменным ведущим которой является Андрей Малахов, одна из самых рейтинговых программ на российском телевидении. Эфиры, где до мелочей разбирают подробности личной жизни простых людей и скандалы звезд, собирают у телеэкранов миллионы зрителей.

У многих возникает вопрос о том, как шоу удается так быстро находить и уговаривать людей на участие и, к тому же, рассказывать не самые лицеприятные подробности своей жизни. Исполнительный продюсер документальных телепроектов Евгения когда-то работала рядом с редакцией «Пусть говорят», и ежедневно наблюдала за тем, как создаются новые темы и эфиры. По ее словам, работать там может только «беспринципный» человек, который вынужден постоянно лгать, и готов взять на себя всю черную работу: придумывать темы, находить героев, и, самое главное, добиться их согласия.

Здесь-то и возникают трудности, потому что без присутствия второй стороны передача просто не состоится. Чтобы все прошло как надо, редакторы готовы на все, в том числе, простимулировать участников финансово.

«Обычному гражданину могут предложить для начала тысяч пятнадцать (это помимо оплаченного проезда и проживания). Рублей, конечно. Если не соглашается, ставки будут расти. Не сказать, чтобы редакторы сорили деньгами. 50 тысяч — это если история совсем «шикардос», - рассказала Евгения «Телепрограмме».

По ее словам, большую часть героев прельщает возможность увидеть столицу и попасть на телевидение.

Со звездами дело обстоит немного иначе. К примеру, Линдси Лохан получила за интервью с Малаховым 600 тысяч рублей, в котором рассказала о романе с русским возлюбленным. Такую же сумму заплатили Никите Джигурде и Марине Анисиной. Знаменитости, которые уже не пользуются бешенной популярностью, получают около 100 тысяч рублей. Подкупают и приближенных к звездам людей, как, например, стилиста Даны Борисовой Рэя Самедова, которому заплатили 10 тысяч рублей за то, чтобы он заявил, что не знал о наркозависимости ведущей. Также Рэй признался, что экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев, который утверждал о том, что он близкий друг Борисовой, просто соврал.

«У Прохора Шаляпина, у которого было подряд два скандальных романа, одно время получился своего рода бизнес: то он женится, то разводится, то новую завел. Рейтинги хорошие, все довольны.», - сообщила продюсер.

А вот семье Дианы Шурыгиной, чья история вызвала волну обсуждения в Сети, заплатили порядка 200 тысяч рублей. Причем за все пять программ с ее участием.

В целом, редакторы шоу отличные психологи, которые пользуются любыми приемами, чтобы заманить героев на передачу. Работу их оценивают в 40-50 тысяч рублей. Однако, пройдя этакую школу жизни на телевидении, можно стать отличным продюсером.

Лицо передачи - Андрея Малахова сотрудники считают «доступным богом». По словам Екатерины, у редакторов просто «культ Малахова», а доказательством тому огромный протрет Андрея, висящий в кабинете.

Фото: кадры из передачи, instagram.com, globallookpress.com