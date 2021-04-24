Приятель Сергея Зверева рассказал о нищете стилиста: «Его положение бедственное»

По заявлению источника, это связано с тем, что сейчас у Зверева нет гастролей. Из-за того, что в данный период времени Сергей живет на сбережения, ему приходится появляться на красных ковровых дорожках в старых нарядах.

«Сергей сильный, гордый и никогда не попросит помощи у коллег, но его положение бедственное. Он в депрессии, последний раз, когда я у него был, ему было не на что купить продуктов», - утверждает приятель знаменитости.

Напомним, что ранее мы писали о том, что приемный сын Сергея Зверева Сергей Зверев-младший отказался судиться за квартиру в центре Москвы, которую хотел забрать себе. Об этом сообщает телеграм-канал издания. «В принципе я там ничего не имею. По закону я не претендую на эту квартиру», — объяснил Зверев-младший журналистам.

Он добавил, что на решении этого вопроса настаивает его супруга, которая считает, что его необходимо как-то решить.

«Решаем этот вопрос, быстро это не делается. Сергей с отцом не собирается вообще общаться никогда, ему ничего от него не нужно. Закон все решит», — отметила супруга Зверева, Юлия.