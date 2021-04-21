Сергей Зверев-младший отказался от суда за квартиру в центре Москвы

Как стало известно изданию «Звездач», приемный сын Сергея Зверева, Сергей Зверев-младший отказался судиться за квартиру в центре Москвы, которую хотел забрать себе. Об этом сообщает телеграм-канал издания.

«В принципе я там ничего не имею. По закону я не претендую на эту квартиру», — объясняет Зверев-младший журналистам.

Он добавил, что на решении этого вопроса настаивает его супруга, которая считает, что его необходимо как-то решить.

«Решаем этот вопрос, быстро это не делается. Сергей с отцом не собирается вообще общаться никогда, ему ничего от него не нужно. Закон все решит», — отметила супруга Зверева, Юлия.

Кроме того, Сергей Зверев-младший признался, что до сих пор не общается со своим приемным отцом.

«Он не звонит — я не звоню. Он тем более директор такой, что с ним нельзя разговаривать», — пожаловался Сергей журналистам.