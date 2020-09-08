«Принцесса Средиземноморья»: стройная Мария Миронова в летнем сарафане собирает комплименты поклонников
Фото: Instagram Марии Мироновой
Фотографии, кторыми поделилась Мария Миронова в своем Instagram, спровоцировали множество комплиментов в ее адрес. В кадре актриса запечатлена в длинном летнем сарафане, который подчеркивает ее точеную фигуру.
«Немного Турции и Греции)). Благо они рядом», - подписала снимки она.
«Смотрится здорово, и смотри, и не упади-ка», «Очень, ну очень красиво. И море и Вы Мария», «Великолепна», «Принцесса Средиземноморья», «Нимфа», «Какая Ты красивая», - комментируют поклонники.
Главным секретом молодости, стройности и красоты Мария называет сон. Год назад она родила второго сына - Федора - и почти сразу вернулась в форму. От первого брака у нее также есть 27-летний сын Андрей, который пошел по стопам матери, став актером. Поклонники отмечают, что с ним звездная мама выглядит скорее старшей сестрой.
Фото и видео: Instagram/@
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