«Принцесса Средиземноморья»: стройная Мария Миронова в летнем сарафане собирает комплименты поклонников

Фотографии, кторыми поделилась Мария Миронова в своем Instagram, спровоцировали множество комплиментов в ее адрес. В кадре актриса запечатлена в длинном летнем сарафане, который подчеркивает ее точеную фигуру.

«Немного Турции и Греции)). Благо они рядом», - подписала снимки она.