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46-летняя Мария Миронова поделилась своим главным рецептом молодости и красоты

Мария Миронова назвала здоровый сон своим самым важным секретом.

«Сон, сон, сон, настиг прямо во время работы. Девушки и Женщины высыпайтесь, это единственный рецепт красоты», — написала она.

«Сон это сила», «И рецепт от короновируса», «Теперь на карантине многие выспятся», — согласны с ней одни подписчицы. «Самая красивая самая, талантливая», «Отдых дает силы. Прекрасно выглядите», — делают комплименты они.

«Мне кажется что у каждой женщины свой рецепт красоты, и это не обязательно сон», «Рецепт молодости в холоде, когда клетки не сжигает солнце, и они не ускоряют процесс старения», «Солнце это энергия! Это жизнь!! Это радость!! Это все живое!!! А что сидеть в холоде и ждать нестарения..??? Печально», — делятся мыслями другие.

Фото и видео: Instagram

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