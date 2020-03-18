46-летняя Мария Миронова поделилась своим главным рецептом молодости и красоты

«Сон это сила», «И рецепт от короновируса», «Теперь на карантине многие выспятся», — согласны с ней одни подписчицы. «Самая красивая самая, талантливая», «Отдых дает силы. Прекрасно выглядите», — делают комплименты они.

«Мне кажется что у каждой женщины свой рецепт красоты, и это не обязательно сон», «Рецепт молодости в холоде, когда клетки не сжигает солнце, и они не ускоряют процесс старения», «Солнце это энергия! Это жизнь!! Это радость!! Это все живое!!! А что сидеть в холоде и ждать нестарения..??? Печально», — делятся мыслями другие.