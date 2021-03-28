Принц Уильям обошел Джейсона Стэтхэма и стал самым сексуальным лысым мужчиной в мире

Исследователи компании Longevita проанализировали статьи и блоги через запросы в Google. Они выяснили, что слово «сексуальный» встречается в сочетании с именем наследника британской короны 17,6 млн раз. Об этом рассказало издание The Mirror. На втором месте Майк Тайсон. Его называли сексуальным 8,8 млн раз. В пятерку лучших также вошли актер Джейсон Стэтхэм, легендарный баскетболист Майкл Джордан и музыкант Питбуль.

Журналисты издания побеседовали с лысыми мужчинами и выяснили, что все они говорят о своей необычайной привлекательности для противоположного пола. При этом отмечают прямую зависимость: чем меньше волос, тем больше нравишься женщинам. Кстати совсем недавно блогер Даня Милохин подстригся налысо и поделился результатом на новом фото.