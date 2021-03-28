Принц Уильям обошел Джейсона Стэтхэма и стал самым сексуальным лысым мужчиной в мире
Фото: Global Look Press
Исследователи компании Longevita проанализировали статьи и блоги через запросы в Google. Они выяснили, что слово «сексуальный» встречается в сочетании с именем наследника британской короны 17,6 млн раз. Об этом рассказало издание The Mirror. На втором месте Майк Тайсон. Его называли сексуальным 8,8 млн раз. В пятерку лучших также вошли актер Джейсон Стэтхэм, легендарный баскетболист Майкл Джордан и музыкант Питбуль.
Журналисты издания побеседовали с лысыми мужчинами и выяснили, что все они говорят о своей необычайной привлекательности для противоположного пола. При этом отмечают прямую зависимость: чем меньше волос, тем больше нравишься женщинам. Кстати совсем недавно блогер Даня Милохин подстригся налысо и поделился результатом на новом фото.
Фото: Global Look Press
К слову, недавно мы писали, как принц Уильям в гневе осудил брата за оскорбительный ответ королеве. Как оказалось, такая реакция последовала на оскорбительные и язвительные упреки, которые герцог и герцогиня Сассекские сделали в адрес королевы Елизаветы II. Принц Уильям остался «очень разгневан и искренне шокированным» из-за «раздражительного» ответа своего брата Гарри и Меган Маркл королеве после того, как они официально вышли из королевской семьи.
Фото: Global Look Press
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