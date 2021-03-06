Даня Милохин побрился налысо и показал результат
Фото: @danya_milokhin / Instagram
Даня Милохин побрился налысо и показал шокирующий результат в Сети. Блогер опубликовал видео, в котором предстал без волос. Он иронично рассказал поклонникам, что это «реалистичная маска для Instagram», но в ролике ясно видно, что это не обработка. TikTok-звезда действительно избавился от пышной прически. Даня также поделился снимком и вызвал удивление у миллионов фолловеров, которые поспешили написать, как ему идет образ и начали сравнивать с любимыми героями фильмов и сериалов.
К слову, недавно мы писали, как TikTok-миллионер Милохин обратился к бросившей его матери: «Вряд ли будет примирение». 19-летняя звезда популярного сервиса коротких видео TikTok, миллионер и кумир молодежи Даня Милохин, выросший в сиротском приюте, прокомментировал появление своей биологической матери в эфире популярного шоу на «Первом канале». Даня Милохин и его продюсер Ярослав Андреев прокомментировали нашумевший выпуск «Пусть говорят», в котором приняли участие брат TikTok-миллионера Илья и их биологическая мать Любовь Бережная. Они появились в шоу коллеги Дани по тикток-дому Dream Team House Ани Покров. Дело в том, что «Первый канал» готовит третью серию шоу с участием мамы Милохиных и теперь просят, чтобы Даня пришел на съемки.
Фото: @danya_milokhin / Instagram
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