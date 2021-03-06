Даня Милохин побрился налысо и показал результат

К слову, недавно мы писали, как TikTok-миллионер Милохин обратился к бросившей его матери: «Вряд ли будет примирение». 19-летняя звезда популярного сервиса коротких видео TikTok, миллионер и кумир молодежи Даня Милохин, выросший в сиротском приюте, прокомментировал появление своей биологической матери в эфире популярного шоу на «Первом канале». Даня Милохин и его продюсер Ярослав Андреев прокомментировали нашумевший выпуск «Пусть говорят», в котором приняли участие брат TikTok-миллионера Илья и их биологическая мать Любовь Бережная. Они появились в шоу коллеги Дани по тикток-дому Dream Team House Ани Покров. Дело в том, что «Первый канал» готовит третью серию шоу с участием мамы Милохиных и теперь просят, чтобы Даня пришел на съемки.