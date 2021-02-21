Принц Уильям в гневе осудил брата за оскорбительный ответ королеве
Как оказалось, такая реакция последовала на оскорбительные и язвительные упреки, которые герцог и герцогиня Сассекские сделали в адрес королевы Елизаветы II. Принц Уильям остался «очень разгневан и искренне шокированным» из-за «раздражительного» ответа своего брата Гарри и Меган Маркл королеве, после того, как они официально вышли из королевской семьи. Об этом сообщает издание The Sun. Однако знаменитая семейная пара неожиданно решила ответить монаршей особе. Они выпустили свое заявление, которое выложил в Twitter Омид Скоби — автор книги о Гарри и Меган. В итоге супруги во всеуслышание опровергли слова Елизаветы II о том, что невозможно служить обществу, отказавшись от короны. По их словам, деятельность герцога и герцогини Сассекских «доказывает тот факт, что они остаются верными своему долгу и продолжают служить Великобритании и миру». Теперь они готовы и дальше поддерживать организации, которые представляли, «независимо от своего статуса». Такое оскорбительное поведение возмутило королеву.
Источник, близкий к принцу Уильяму также передал его слова: «Не проявляй неуважения к своей бабушке, Гарри». 38-летний будущий король отметил также, что Гарри и Меган «оскорбляли и неуважительно относились к королеве».
Фото: Global Look Press
В январе минувшего года принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили о своем решении отказаться от статуса высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы вести финансово независимый образ жизни в Калифорнии. Чета негативно восприняла новость пары, а принц Уильям даже отказался сесть за один стол с принцем Гарри. После интервью недавнего Опре Уинфри появились слухи, что влюбленные рискуют остаться без королевских привилегий, ведь беседа не была одобрена Елизаветой II. Теперь же стало известно, что принца Гарри и Меган Маркл официально лишили своих титулов, поскольку Букингемский дворец подтвердил, что пара не вернется к работе в качестве членов королевской семьи после переезда в Америку. В заявлении сказано, что герцог и герцогиня Сассекские вернут королевской семье все свои почетные воинские назначения и королевское покровительство.
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Фото: Global Look Press, @kensingtonroyal / Instagram
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