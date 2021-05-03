Принц Гарри впервые вышел в свет после возвращения в США — и без беременной Меган

В Лос-Анджелесе состоялось мероприятие Vax Live, посвященное борьбе человечества с пандемией COVID-19. На сцену поднимались звезды первой величины, которые в своих обращениях просили богатые страны помогать тем, у кого не хватает собственных ресурсов бороться с вирусом, сообщает издание E-online.

Выступление принца стало первым его выходом на официальное мероприятие после возвращения в США из Великобритании, куда он летал на похороны деда, принца Филиппа. На публике Гарри появился без беременной Меган Маркл, которая летом родит второго ребенка — дочь.

Гарри эмоционально выступал пять минут, его поддержали аплодисментами. «Мы находимся на решающем этапе глобальной борьбы с COVID-19. Сегодняшний вечер — это праздник каждого из вас, прошедших вакцинацию, тех, кто находится на передовой, и миллионов таких же героев по всему миру, — сказал принц Гарри. — Вы провели последний год, мужественно и самоотверженно сражаясь, чтобы защитить всех нас. Вы подвергали себя опасности и действовали храбро. Мы глубоко признательны вам. Спасибо».

Кроме принца, на мероприятии выступили Джо Байден с супругой Джилл — по видеосвязи, Дженнифер Лопес, Эдди Веддер, Foo Fighters, J Balvin, HER, Бен Аффлек, Крисси Тейген, Джимми Киммел и Оливия Манн.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году решили отказаться от привилегий членов королевской семьи и жить самостоятельно. Из Великобритании они сначала перебрались в Канаду, а вскоре — в США.