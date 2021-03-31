Меган Маркл планирует рожать второго ребенка дома

Меган Маркл и принц Гарри ожидают второго ребенка. На этот раз у пары будет девочка — она должна появиться на свет в начале лета в этом году.

Как рассказали инсайдеры, близкие к паре, журналистам издания Page Six, Меган планирует домашние роды. Она хотела сделать это еще во время первой беременности — в мае 2019 года у нее и ее супруга, принца Гарри, родился сын Арчи. Но не сложилось — семейные врачи настояли, что роды должны пройти в больнице.

«План Меган состоял в том, чтобы родить Арчи дома. В конце концов врачи посоветовали ей отправиться в больницу, и все, что ее тогда интересовало — это благополучные роды», — поделился инсайдер.

Сейчас, однако, Меган располагает всеми условиями, чтобы ее дочь появилась на свет в комфортной для нее обстановке.

«У нее прекрасный дом в Калифорнии и это прекрасное место, чтобы родить девочку в нем», — рассказывает источник.

К беременности Меган относится очень трепетно — в 2020 году она пережила выкидыш, о котором стало известно уже после.