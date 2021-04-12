Жизнь на вторых ролях: история непростых отношений Елизаветы II и принца Филиппа

Филипп и Элизбет познакомились, когда ему было 18 лет, а ей всего 13. Судьбоносная встреча произошла Дартмутском королевском военно-морском колледже, куда во время визита родители взяли и принцессу. Молодые людит сразу понравились друг другу. И, пока Филипп участвовал во Второй Мировой войне, служа на флоте, Элизабет хранила его фото.

Казалось, они идеально дополняли друг друга чертами характера. Он был инициативным и независимым, она — застенчивой и сдержанной. Но с другой точки зрения Филипп не был парой для девушки из королевской семьи: его род разорился, и на счетах статного молодого человека ничего не было.

Тем не менее любовь победила. В 1946 году 21-летняя Элизабет и 26-летний Филипп объявили о помолвке, а вскоре и поженились.