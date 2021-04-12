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Жизнь на вторых ролях: история непростых отношений Елизаветы II и принца Филиппа

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Герцог Эдинбургский многим пожертвовал ради брака с любимой Елизаветой

Фото: www.instagram.com/theroyalfamily

Королева Елизавета II и принц Филипп прожили в браке больше 73 лет. Их союз был основан на большой любви, но не всегда их семейное счастье быо безоблачным. Но они, проявив чуткость и мудрость сумели сохранить крепкие чувства друг к другу.

Филипп и Элизбет познакомились, когда ему было 18 лет, а ей всего 13. Судьбоносная встреча произошла Дартмутском королевском военно-морском колледже, куда во время визита родители взяли и принцессу. Молодые людит сразу понравились друг другу. И, пока Филипп участвовал во Второй Мировой войне, служа на флоте, Элизабет хранила его фото.

Казалось, они идеально дополняли друг друга чертами характера. Он был инициативным и независимым, она — застенчивой и сдержанной. Но с другой точки зрения Филипп не был парой для девушки из королевской семьи: его род разорился, и на счетах статного молодого человека ничего не было.

Тем не менее любовь победила. В 1946 году 21-летняя Элизабет и 26-летний Филипп объявили о помолвке, а вскоре и поженились.

Свадьба Элизабет и Филиппа в 1947 году

Фото: East News

Через год после бракосочетания у влюбленных родмился сын Чарльз, а еще через два года — Анна. Семья жила в идиллии. Филипп уверил мать супруги, что любит ее сильно и безоговорочно. Молодая семья жила на Мальте, пока глава семейства строил военную карьеру.

Все изменилось, когда в феврале 1952 года скончался король Георг VI, отец Элизабет. Она должна была занять трон. Коронация состоялась 2 июня 1953 года. И после этого жизнь изменилась.

Элизабет стала королевой Елизаветой II, ее супруг получил титул Герцога Эдинбургского. Филиппу пришлось оставить военную службу: теперь его жена стала номером один для страны, а он номером один — для семьи.

Отныне герцог всегда был на вторых ролях в монархии, иногда он шутил по этому поводу, но возникали и конфликты. Над браком, казавшимся для подданных идеальным, периодически набегали тучи.

1953 год

Фото: East News

После короначии Филипп хотел остаться в любимой резиденции Кларенс-хаус. Но Елизавета была настойчива в своем решении о переезде. По решению правительства дети королевы (Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард должны были носить ее фамилию Виндзор. Герцогу стоило немалых усилий, чтобы добавить и свою — Маунтбеттен. В итоге наследники получили двойную фамилию.

Королевская семья, 1965 год

Фото: East News

Принц Филипп всегда был видным и статным мужчиной, и периодически возникали слухи о его неверности жене. Сам он однажды жестко опроверг это, отметив, что всегда был верен любимой женщине.

Ходили слухи, что он уделял внимание актрисам, балеринам и другим известным дамам. А после того, как Филипп отправился в 5-месячное плавание по Странам Содружества, стали судачить, что в каждом порту экипаж устраивает вечеринки. Но подтверждения этому не было.

Однажды принц вышел из себя после очередного вопроса журналиста: «Вам не приходило в голову, что за все эти годы я не отправлялся никуда без сопровождения полицейского? Черт возьми, такое сошло бы мне с рук?»

Конечно, монаршие супруги ругались, как и обычные муж с женой. Но все это оставалось за закрытыми дверями. Но однажды, не сдержав эмоций, Елизаета запустила в мужа теннисной ракеткой. Кстати, Филипп много, по возможности занимался спортом, приучал к нему детей, а заодно выпускал эмоциональный пар, трудясь физически.

Фото: www.instagram.com/theroyalfamily

В 1997 году Елизавета II и принц Филипп отметили золотую свадьбу. Она семейном праздновании она произнесла трогательную речь, посвященную мужу, отметив, что с трудом принимает комплименты и повышенное внимание к своей персоне. Елизавета отметила, что все эти годы супруг был ее главной опорой и поддержкой.

«Моя главная и единственная работа — это не подводить королеву», — сказал он однажды. А главным секретом долгого и счастливого брака герцог называл терпение жены и то, что у них разные интересы.

©Annie Leibovitz 2016

«Хотел бы я знать их секрет. Они самая замечательная пара», — сказал однажды на семейном празднике принц Уильям, отметив, что надеется на такую же долгую и счастливую жизнь с супругой Кэтрин.

Экс-секретарь Ее Величества лорд Чартерис отмечал, что секрет их брака в том, что принц Филипп — единственный в мире кто, который относится к королеве как к простому человеку».

Фото и видео: Instagram королевской семьи Великобритании, Getty Images, East News, youtube-канал British Pathé, Вести/ Россия 24, Annie Leibovitz

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