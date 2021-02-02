Принц Гарри и Меган Маркл выиграли свое первое дело против британской прессы

Принц Гарри после переезда в США одержал первую победу против британской прессы – вместе с супругой они обвинили журналистов в клевете. Об этом сообщает pagesix. Гарри удалось выиграть дело по иску, поданному против британского издания Daily Mail.

Лондонский высший суд признал правоту принца Гарри против издания Daily Mail, которые заявили в одном из своих материалов, что после того, как Гарри по просьбе жены покинул Британию, он забросил свои патронаты, связанные с армией и не помогал военнослужащим. Представитель издания принес принцу публичные извинения, а также выплатил компенсацию, размер которой пока не уточняется.

Эти средства принц Гарри перевел в свой фонд Invictus Games, который занимается организацией игр для военнослужащих, пострадавших на месте военных действий.

Позже Daily Mail ожидает суд по иску, поданному Меган Маркл. После статьи, где было опубликовано ее письмо к отцу, она обвинила издание в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Ранее Меган приняла решение отказаться от фамилии Маркл.