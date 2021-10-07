Примирению быть: Кейт Миддлтон сделала Меган Маркл дорогой подарок

И теперь стало известно, что Кейт Миддлтон сделала поистине королевский жест — первой пошла навстречу Меган Маркл и преподнесла ей в знак примирения дорогой подарок — золотой браслет.

Британский журналист и писатель Эндрю Мортон рассказал в биографии Маркл, что жены принцев смогли найти путь к примирению: «Они обе понимают, что нет пользы в проявлении несогласия или презрения».

Также достоянием общественности стала новость о том, что скончавшийся несколько месяцев назад принц Филипп не включил в завещание принца Гарри с супругой. По решению суда, завещание покойного герцога Эдинбургского огласят лишь через 90 лет после его вступления в силу. Но инсайдеры поделились некоторыми деталями, прописанными в документе. Гарри, по их словам, был разозлен волеизъявлением деда, а Меган посчитала это ошибкой.