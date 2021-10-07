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Примирению быть: Кейт Миддлтон сделала Меган Маркл дорогой подарок

Натянутые отношения между герцогиней Кембриджской и герцогиней Сассекской возникли несколько лет назад. Незадолго до свадьбы принца Гарри и Меган случился конфуз: Маркл не понравился наряд подружки невесты, который выбрала Кейт. И невеста, не сдержав эмоций, сорвалась на будущую родственницу. Усугубило ситуацию и «некоролевское» поведение Гарри и его супруги.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

В последние полтора года герцог и герцогиня Сассекские являются главными ньюсмейкерами среди членов королевской семьи Великобритании. Их близкие — Елизавета II, принц Чарльз, принц Гарри и Кейт Миддлтон — с завидным хладнокровием не высказываются насчет сбежавших из королевства Гарри и Меган. Но отношения между самыми близкими людьми далеко не такие теплые и дружественные, какими могли бы быть.

Сторонники монархии, а также те, кто критикует королевскую семью, наблюдают за тем, состоится ли в конце концов примирение семей Гарри и Уильяма.

И теперь стало известно, что Кейт Миддлтон сделала поистине королевский жест — первой пошла навстречу Меган Маркл и преподнесла ей в знак примирения дорогой подарок — золотой браслет.

Британский журналист и писатель Эндрю Мортон рассказал в биографии Маркл, что жены принцев смогли найти путь к примирению: «Они обе понимают, что нет пользы в проявлении несогласия или презрения».

Также достоянием общественности стала новость о том, что скончавшийся несколько месяцев назад принц Филипп не включил в завещание принца Гарри с супругой. По решению суда, завещание покойного герцога Эдинбургского огласят лишь через 90 лет после его вступления в силу. Но инсайдеры поделились некоторыми деталями, прописанными в документе. Гарри, по их словам, был разозлен волеизъявлением деда, а Меган посчитала это ошибкой.

Фото: Globallook