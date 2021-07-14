10 выходов Кейт Миддлтон и принцессы Шарлотты в похожих нарядах

На церемонию крещения принцессы в 2015 году Кэтрин нарядилась в эффектный костюм от любимого модного Дома Alexander McQueen и дополнила его шляпкой Jane Taylor. Для Шарлотты же выбрала кремовые кружева. На церемониях Trooping the Colour разных лет мама с дочкой всегда вторят друг другу, выбирая то нежный розовый, то небесный голубой. Приз за самые милые образы получают сразу два выхода — для свадьбы Пиппы Миддлтон в 2017-м и для церемонии Меган Маркл и принца Гарри в 2018-м. Аутфиты при этом не всегда совпадают полностью, но обязательно соприкасаются оттенками деталей — головных уборов, детских колготок, поясов.

Кейт Миддлтон, чей стиль всегда безупречен и близок к правилам дресс-кода, не прочь пойти на маленькие модные шалости. Волю фантазии она дала во время поездки в Шотландию, надевая пальто на голое тело и облачаясь в цвета Барби. Подробности — на Passion.ru.