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Принц Филипп не включил принца Гарри и Маркл в наследство — они сочли это недоразумением

Побег принца Гарри и его супруги Меган Маркл из дворца, а после скандальное интервью и резонансные обвинения в адрес членов королевской семьи испортили отношения пары со многими родственниками. Среди них оказался и принц Филипп.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке

Фото: Giada Papini/EuropaNewswire

Хотя завещание принца Филиппа, согласно королевским традициям, может быть обнародовано лишь через 90 лет после вступления в силу по результатам частного судебного процесса, многие детали уже стали достоянием общественности. Так, СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что в завещании оказались не упомянуты принц Гарри и его жена Меган Маркл.

Уточняется, что пара уже знает об этом. По сообщениям источников, принц Гарри был разозлен, а Меган Маркл решила, что это ошибка и недоразумение.

Стоит, однако, отметить, что причины вычеркнуть младшего внука из завещания у принца Филиппа были.

Отношения с герцогами Сассекскими были натянутыми — покойного принца Филиппа очень расстроил отказ Гарри от королевских обязанностей. Еще сильнее ситуацию осложнило интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали Опре Уинфри. В нем они выдвинули претензии в отношении членов королевской семьи, обвинив их в расизме и травле беременной Маркл во время жизни во дворце.

Узнав об этом, принц Филипп отметил, что у этого будут самые неприятные последствия.

Фото: Global Look press