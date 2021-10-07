Принц Филипп не включил принца Гарри и Маркл в наследство — они сочли это недоразумением

Хотя завещание принца Филиппа, согласно королевским традициям, может быть обнародовано лишь через 90 лет после вступления в силу по результатам частного судебного процесса, многие детали уже стали достоянием общественности. Так, СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что в завещании оказались не упомянуты принц Гарри и его жена Меган Маркл.

Уточняется, что пара уже знает об этом. По сообщениям источников, принц Гарри был разозлен, а Меган Маркл решила, что это ошибка и недоразумение.