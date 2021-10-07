Принц Филипп не включил принца Гарри и Маркл в наследство — они сочли это недоразумением
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Фото: Giada Papini/EuropaNewswire
Хотя завещание принца Филиппа, согласно королевским традициям, может быть обнародовано лишь через 90 лет после вступления в силу по результатам частного судебного процесса, многие детали уже стали достоянием общественности. Так, СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что в завещании оказались не упомянуты принц Гарри и его жена Меган Маркл.
Уточняется, что пара уже знает об этом. По сообщениям источников, принц Гарри был разозлен, а Меган Маркл решила, что это ошибка и недоразумение.
Стоит, однако, отметить, что причины вычеркнуть младшего внука из завещания у принца Филиппа были.
Отношения с герцогами Сассекскими были натянутыми — покойного принца Филиппа очень расстроил отказ Гарри от королевских обязанностей. Еще сильнее ситуацию осложнило интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали Опре Уинфри. В нем они выдвинули претензии в отношении членов королевской семьи, обвинив их в расизме и травле беременной Маркл во время жизни во дворце.
Узнав об этом, принц Филипп отметил, что у этого будут самые неприятные последствия.
Фото: Global Look press