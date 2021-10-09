«Прихожу в форму после родов»: Арзамасова показала комплекс упражнений с малышом на руках
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Фото: Instagram
Актриса Елизавета Арзамасова недавно вернулась к игре в спектаклях после рождения первенца. Однако 26-летняя супруга Ильи Авербуха все еще продолжает восстановлить фигуру после беременности и родов. Недавно актриса поделиилась с поклонниками обычным для нее комплексом упражнений из наклонов, приседаний, махов ногами и других элементов. При этом во время выполнения каждого из них Елизавета держала на руках своего маленького сына Льва.
«Продуктивный и нежный вечер. Вы спрашиваете, как я восстанавливаюсь и прихожу в форму после родов. Вот так!», — подписала видеоролик актриса.
Напомним, сын у Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха родился 14 августа 2021 года. Для артистки ребенок стал первым, а для ее супруга — вторым. У Ильи Авербуха есть сын-подросток от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. Наследник спортсмена живет с отцом и его новой супругой.
Фото и видео: @liza_arzamasova/Instagram