«Прихожу в форму после родов»: Арзамасова показала комплекс упражнений с малышом на руках

«Продуктивный и нежный вечер. Вы спрашиваете, как я восстанавливаюсь и прихожу в форму после родов. Вот так!», — подписала видеоролик актриса.

Напомним, сын у Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха родился 14 августа 2021 года. Для артистки ребенок стал первым, а для ее супруга — вторым. У Ильи Авербуха есть сын-подросток от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. Наследник спортсмена живет с отцом и его новой супругой.