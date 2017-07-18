Иосиф Пригожин и Валерия готовятся к свадьбе друзей

Страсти вокруг свадьбы Николая Баскова и Виктории Лопыревой накаляются. После того, как общественность узнала, что «натуральный блондин» женится на модели, а вовсе не на своей невесте, певице Софи Кальчевой, часть публики возмутилась, а часть — обрадовалась, сочтя Колю и Вику идеальной парой. Не остались в стороне и звезды. Пару уже поздравила Анита Цой, пожелав им совет да любовь и кучу детишек в придачу. А в среду вечером жениха и невесту чествовали певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин.

Теперь уже с женихом и невестой Главные болельщики @prigozhin_iosif @lopyrevavika @nikolaibaskov @valeriya 💥#валерия Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Июл 19 2017 в 1:55 PDT

«Кто-то всерьез в это верит?», «Это же пиар!», — возмущаются фанаты. «У меня приглашение есть на 5,6 октября на свадьбу. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Не знаю у кого какой пиар, с Такими вещами не шутят. Тем более при таких свидетелях», — парировал Пригожин. «Про наш союз с Валерией тоже никто не верил, а мы уже 15 лет будет в следующем году как мы вместе», — добавил он. Впрочем, не все относятся серьезно к заявлениям пары. Катя Гордон сочинила неприличный стишок по этому поводу:

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Июл 18 2017 в 3:45 PDT

Вся эта ситуация стала неожиданностью и для самого жениха. «Жизнь иногда преподносит нам такие сюрпризы! В Грозном я подарил кольцо Вике и надеялся, что у нас состоится помолвка, но события повернулись так, что уже через два с половиной месяца у нас свадьба. Главное, Вика сказала "да" и я счастлив. А Рамзану Ахматовичу огромное спасибо за то, что ускорил события», — сказал он в интервью изданию Лайф. Не дает покоя фанатам и запись в блоге Виктории:

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) Июл 18 2017 в 12:58 PDT