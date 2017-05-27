Певец и ведущая в скором времени станут мужем и женой

Николай Басков и Виктория Лопырева готовятся связать себя узами брака. Об этом сообщил Рамзан Кадыров, опубликовав в Instagram видео, где артист делает предложение модели, а после просит Главу Чечни стать их свидетелем на предстоящей свадьбе. Кадыров предложение принял и пригласил влюбленных отпраздновать торжество в Грозном, а также посоветовал подписчикам заранее покупать билеты и бронировать номера в отелях, чтобы стать гостем церемонии.

«Совсем скоро! В городе Грозном! Свадьба столетия! Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдёт грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, "золотой голос" нашей страны Николай Басков и очаровательная телеведущая, «Мисс Россия - 2003», посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева сыграют свадьбу. Их сердца нашли друг друга в Грозном. На приёме, который я дал в честь гостей торжественной презентации футбольного Клуба "Ахмат", Николай Басков на глазах у сотен человек сделал Виктории Лопыревой предложение руки и сердца! Красавица Виктория не могла отвергнуть руку и сердце блондина Николая. И мы с Тимати, Валерией, Иосифом Пригожиным, Игорем Верником, Игорем Крутым , Яной Рудковской, Евгением Плющенко свидетелями появления на безымянном пальце Виктории изумительно красивого колечка. Дорогие друзья, покупайте заранее билеты, бронируйте номера в отелях, иначе вы не сможете попасть на свадьбу века! Николай и Виктория приглашают всех друзей и поклонников, всем рады! А мы говорим: «Добро пожаловать в Грозный!», - подписал Разман Кадыров.

«Жизнь иногда преподносит нам такие сюрпризы! В Грозном я подарил кольцо Вике и надеялся, что у нас состоится помолвка, но события повернулись так, что уже через два с половиной месяца у нас свадьба. Главное, Вика сказала «да» и я счастлив. А Рамзану Ахматовичу огромное спасибо за то, что ускорил события», - сообщил Николай в интервью SUPER.

А вот, что касается его экс-возлюбленной Софи Кальчевой, то, по словам Баскова, их отношения давно сошли на нет.