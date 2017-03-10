Роман Николая Баскова и Софи Кальчевой длится уже три года, и все это время пара удивляет окружающих невероятно теплыми чувствами. Сами влюбленные считают, что секрет их счастливых отношений кроется в необычном формате романа. Николай и Софи живут гостевым браком, что для обоих является наиболее удобным вариантом. Тем не менее, страсть с годами в паре не угасает. Так, Басков с удовольствием радует любимую оригинальными подарками. Мы решили поинтересоваться у певицы, каким был самый первый подарок, который она получила от Николая в начале романа.

«Коля устроил мне сюрприз. Я возвращалась из посольства (где оформляла европейскую визу), и вдруг, мне звонит он, спрашивает, с собой ли у меня загранпаспорт. Я посмеялась – я ж подавала документы на визу, и паспорт у меня, конечно, был с собой. Коля попросил заехать к нему на «Мосфильм», где у него шли съемки. Ничего не подозревая, я приехала на съемочную площадку, и выяснилось, что мы летим на Мальдивы на два дня! И прямо с киностудии мы поехали в аэропорт. Это было незабываемо!», – призналась Passion.ru Софи Кальчева.

А в этом году артист решил, что лучший подарок – это творческий подарок. И потому купил для Кальчевой песню «Я тебя искала» и снял на нее клип. Режиссером выступил давний знакомый артиста Сергей Ткаченко. Сюрприз Софи очень понравился, и та с энтузиазмом взялась за работу. Видео «Я тебя искала» уже на Passion.ru!

Фото: архивы пресс-служб