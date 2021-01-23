Приемный сын Ирины Алферовой впервые дал интервью и появился на публике
Фото: Global Look Press
В марте этого года народная артистка отметит 70-летний юбилей. Подарок от актрисы поклонники получат заранее. Звезда решила дать откровенное интервью в телепрограмме и рассказать о своей карьере и семейной жизни. Поддержать Ирину Алферову в эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» пришел ее приемный сын Александр. Он терпеливо ждал за кулисами — слушал как обсуждали творчество мамы, а затем впервые появился на публике и дал интервью. Звездная мама трогательно сказала про сына: «Это моя любовь!».
Ирина рассказала тяжелую историю жизни Александра. Сестра-погодка Ирины Алферовой Татьяна с сыном жила в Новосибирске, но случилось несчастье — женщины не стало. А ее 11-летнего сына перевезли в Москву — Ирина Алферова забрала мальчика в свою семью. Саша рассказал: «У меня с детства были мама Таня и мама Ира. Все было отлично, в такой ситуации многие могут себя чувствовать таким как бы «бедным родственником». А у меня все было наоборот. Мне было в три раза больше любви, внимания. И до сих пор!».
Фото: Кадр из программы «Привет, Андрей!»
Александр Алферов давно живет самостоятельно и работает в строительной компании, а также копирайтером. Ему приятна забота мамы, и он делится, что до сих пор практически ежедневно у него раздается от нее звонок с предложением: «Может быть, приеду суп тебе сварю? Не надо? Ты уверен? Абсолютно уверен? Я сам могу себя накормить, но нет, мама Ира заботится!»
Напомним, что Ирина Алферова до сих пор принимает активное участие в жизни своей дочери Ксении. По признаниям молодой актрисы, именно мама научили ее терпению и спасла ее брак, когда наступил кризис и появились слухи о том, что муж увлекся своей коллегой.
К слову, недавно мы писали, как дочь Ирины Алферовой Ксения поделилась фото с мамой и бабушкой. Теплая семейная фотография появилась в Instagram актрисы.
Фото и видео: Global Look Press
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