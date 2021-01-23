Приемный сын Ирины Алферовой впервые дал интервью и появился на публике

В марте этого года народная артистка отметит 70-летний юбилей. Подарок от актрисы поклонники получат заранее. Звезда решила дать откровенное интервью в телепрограмме и рассказать о своей карьере и семейной жизни. Поддержать Ирину Алферову в эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» пришел ее приемный сын Александр. Он терпеливо ждал за кулисами — слушал как обсуждали творчество мамы, а затем впервые появился на публике и дал интервью. Звездная мама трогательно сказала про сына: «Это моя любовь!».

Ирина рассказала тяжелую историю жизни Александра. Сестра-погодка Ирины Алферовой Татьяна с сыном жила в Новосибирске, но случилось несчастье — женщины не стало. А ее 11-летнего сына перевезли в Москву — Ирина Алферова забрала мальчика в свою семью. Саша рассказал: «У меня с детства были мама Таня и мама Ира. Все было отлично, в такой ситуации многие могут себя чувствовать таким как бы «бедным родственником». А у меня все было наоборот. Мне было в три раза больше любви, внимания. И до сих пор!».