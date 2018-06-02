«Если бы я узнала сразу, я бы ушла»: Ирина Алферова рассказала о неверности мужа

Некоторые предполагают, что Александр Абдулов и Ирина Алферова не сошлись характерами. Актриса мечтала о тихом семейном счастье, а взрывной актер не мог ей этого дать. Однако Ксению, дочь Ирины от первого брака, Александр воспитывал и любил, как родную. Эти теплые отношения сохранились до последних дней его жизни.

Тем не менее, каждый из них нашел свою тихую гавань. Александр Абдулов женился на молодом юристе Юлии, которая подарила ему дочь. А Ирина Алферова вышла замуж за актера Сергея Мартынова. Александра Абдулова не стало 3 января 2008 года. Актеру было всего 54 года, а его родной дочери Евгении на тот момент исполнилось только девять месяцев.

Фото: Anatoly Lomohov, Ekaterina Tsvetkova, Gennadii Usoev, Mikola Gnisyuk, Pravda Komsomolskaya/ Global Look Press