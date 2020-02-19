День назад Анфиса Чехова решилась на кардинальные перемены во внешности. В одном из столичных салонов она отрезала свои длинные кудри и сменила оттенок волос с теплого на холодный. И всего за сутки пост Анфисы в Instagram, где она показала свое преображение, набрал в несколько десятков раз больше лайков, чем ее другие сообщения. Телеведущая поблагодарила поклонников за теплые отклики и комплименты в свой адрес.«Как же вас будоражат мои изменения. Серьезно! 65 тысяч лайков за сутки при стандартных 11-15 тысяч на мои посты.Но самое главное, читая ваши комменты, я понимаю насколько вы разные! Одни пишут: "Вы как будто сбросили 10 лет", а другие: "Прическа и цвет вас старят".Чувствую себя настоящим социологом, потому что определить общественное мнение возможно только высчитывая голоса большинства! Так вот, подавляющее большинство подписчиков решили, что моя новая прическа — это топчик, и мне идет.Так что, сорри, те кто считают мою прическу старящей, вы в меньшинстве. Хотя, ваше мнение, несомненно, важно для меня», — написала Анфиса Чехова. «На это видео можно смотреть бесконечно. Прическа — огонь!», «Кто говорит, что прическа вас старит, неправы. Она вам очень идет», «Всегда ходите с такой стрижкой и цветом волос», — получила Анфиса новую порцию приятных слов. Недавно 42-летняя Анфиса Чехова показала, как выглядит без косметики и даже «без ресниц», а еще ранее — пикантные постельные фото. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!