Анфиса Чехова показала пикантные фотографии с заснеженного курорта: «У кого лыжи, а у меня постельный слалом»

«Какая прелесть! Постельный слалом! Отличная идея, фото крутые», «Какая красивая», «Кууууда раздетая на мороз?», «Почему без шапки на морозе? А так очень красиво», «Анфиса, холодно же», «Анфиса, королева холодов и вьюг», «Ооочень классные фото», «Кайффф», «Эххх идет же кому то так постельный режим», «Шикарная попка», «С голой попой, как то не идет», «Эх хороша! И все то тебе идет, и платье и одеяло, и нагота», «Прям свадебное платье», «Анфиса не показывает ничего такого чего не должен видеть весь мир», «Смотрю на Вас и восхищаюсь Вашим дыханием на жизнь», — обсуждают подписчики.

Своей фигурой Анфиса обязана гармоничному образу жизни. Звезда не раз предупреждала поклонниц: она не пьет и не рекламирует никакие таблетки. «Лучше голодания и старых добрых клизм ничего не существует», — говорила она, уточняя: все эти процедуры она проходит только в специализированных заведениях, только под присмотром врачей.