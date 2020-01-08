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Анфиса Чехова показала пикантные фотографии с заснеженного курорта: «У кого лыжи, а у меня постельный слалом»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анфиса Чехова

Фото: Instagram Анфисы Чеховой

42-летняя Анфиса Чехова очаровала поклонников тонкой талией.

Пикантные снимки, которые опубликовала в своем блоге сильно постройневшая за последнее время Анфиса Чехова, очаровали ее поклонников. «У кого лыжи, а у меня постельный слалом», написала она под серией фотографий.

«Какая прелесть! Постельный слалом! Отличная идея, фото крутые», «Какая красивая», «Кууууда раздетая на мороз?», «Почему без шапки на морозе? А так очень красиво», «Анфиса, холодно же», «Анфиса, королева холодов и вьюг», «Ооочень классные фото», «Кайффф», «Эххх идет же кому то так постельный режим», «Шикарная попка», «С голой попой, как то не идет», «Эх хороша! И все то тебе идет, и платье и одеяло, и нагота», «Прям свадебное платье», «Анфиса не показывает ничего такого чего не должен видеть весь мир», «Смотрю на Вас и восхищаюсь Вашим дыханием на жизнь», — обсуждают подписчики.

Своей фигурой Анфиса обязана гармоничному образу жизни. Звезда не раз предупреждала поклонниц: она не пьет и не рекламирует никакие таблетки. «Лучше голодания и старых добрых клизм ничего не существует», — говорила она, уточняя: все эти процедуры она проходит только в специализированных заведениях, только под присмотром врачей.

Фото и видео: instagram

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