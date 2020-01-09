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«Без мейкапа, без фотошопа, даже ресницы уже отвалились»: 42-летняя Анфиса Чехова похвасталась честным селфи

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анфиса Чехова

Фото: Instagram Анфисы Чеховой

Анфиса Чехова сделала селфи без прикрас на отдыхе.

«Без мейкапа, без фильтров, без фотошопа, даже ресницы нарощенные уже отвалились. Как я вам такая, какая есть?», — написала она.

«Супер, и с фильтрами хороша и без», «Так даже лучше», «Минус десять лет», «Прекрасная», «Естественная», «Вы — красавица», «Натуральная красавица», «Красоту ничем не испортишь, даж ресницами», «Хорошенькая, нам нравится», «Задорная, красивая, настоящая», «Такая лучше, ближе и нежнее, главное искорки в глазах, а в них любовь и счастье», «Улыбка решает все», «Так гораздо лучше! Только веснушек не хватает», «Оставьте в покое свои веснушки», «Вы всегда прекрасно выглядите», «Лукавите. Перманентный макияж же не сотрешь», «Мейк виден все же, или это татуаж на глазах, бровях, губах», «Моль как и все без мейка», «Во всех ты, душечка, видонах хороша», — обсуждают в комментариях.

Фото и видео: instagram

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