«Превосходная!»: невеста Роналду показала кольцо с огромным бриллиантом

Но поклонники селебрити сразу же отметили другое. На пальце у кумира красуется шикарное кольцо с огромным бриллиантом.

Пользователи Сети пришли в восторг от украшения звезды. «Какая шикарная девушка», «Как Роналду повезло! Не свадебное ли это колечко?», «Лучшая девушка на Земле!», «Скорее женитесь!!!», — написали фолловеры в комментариях.