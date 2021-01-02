«Превосходная!»: невеста Роналду показала кольцо с огромным бриллиантом
Фото: @georginagio / Instagram
В своем блоге в Instagram девушка опубликовала снимок, на котором предстала перед подписчиками в изумительном виде. Стоит отметить, что несмотря на недавние роды, знаменитость выглядит потрясающе. Для празднования главной ночи в году девушка выбрала сексуальный образ.
Она надела белоснежное шелковое платье длины мини облегающего силуэта. Наряд невесты знаменитого спортсмена был украшен перьями, что добавляло аутфиту «огня» и смелости. Родригес оставила волосы распущенными, уложив их в красивые голливудские волны. Жгучая брюнетка сделала яркий макияж с акцентом на пышные губы. На селфи она показала свое лицо крупным планом.
Но поклонники селебрити сразу же отметили другое. На пальце у кумира красуется шикарное кольцо с огромным бриллиантом.
Пользователи Сети пришли в восторг от украшения звезды. «Какая шикарная девушка», «Как Роналду повезло! Не свадебное ли это колечко?», «Лучшая девушка на Земле!», «Скорее женитесь!!!», — написали фолловеры в комментариях.
Фото и видео: @georginagio / Instagram
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