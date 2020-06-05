Первый в мире футболист-миллиардер Криштиану Роналду в костюме Аладдина отметил трехлетие детей
Фото: Instagram Криштиану Роналду
Роналду — едва ли не самый титулованный футболист в мире, а теперь — и самый богатый. Журнал Forbes составил новый список богатейших людей в мире, в котором отметил, что Роналду стал первым в мире футболистом, заработавшим миллиард долларов до ухода из карьеры. 650 миллионов долларов футболист получил за игры, а остальные деньги — гонорар от рекламных контрактов. В рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей Роналду расположился на четвертой строчке — больше него за 2019 год заработали молодая бизнесвумен Кайли Дженнер, рэпер Канье Уэст и теннисист Роджер Федерер.
Криштиану Роналду успешно совмещает профессиональную карьеру с воспитанием четверых детей. 5 июня 2017 года появились на свет дети спортсмена – двойняшки Ева и Матео, которым в эту пятницу исполнилось три года. В честь праздника Криштиану и его семья устроили костюмированную вечеринку — Аладдин, принцессы, Человек-Паук и Халк — каждый подобрал себе образ по душе.
«С днем рождения, мои сладкие Ева и Матео! Мы любим вас до конца света», — подписал трогательный семейный снимок Роналду.
«Семья — это то, с чего начинается жизнь, а любовь никогда не кончается. 👨👩👧👦 Сегодня мы празднуем рождение Евы и Матео. Нашим маленьким звездам 3 года. Мое ежедневное чувство - это чувство удовлетворения и благодарности Богу за заботу о нас, здоровье, любовь и сохранение нас вместе. Я люблю твою семью. P.S. .: Давайте посмотрим, кто объясняет Алане, что это не ее день рождения ... Мы пытались объяснить Алане, что это не ее день рождения, но она думает, что ее тоже 🤣 Ну, каждый день рождения в этом доме мы ощущаем как свой собственный😍», — написала возлюбленная футболиста, модель Джорджина Родригез.
Напомним, двойняшек, как и 10-летнего Криштиану-младшего Криштиану подарили суррогатные мамы. Мамой младшей дочки, Аланы, которой в ноябре исполнится три года, является Джорджина Родригес.
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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