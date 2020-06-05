Первый в мире футболист-миллиардер Криштиану Роналду в костюме Аладдина отметил трехлетие детей

«Семья — это то, с чего начинается жизнь, а любовь никогда не кончается. 👨‍👩‍👧‍👦 Сегодня мы празднуем рождение Евы и Матео. Нашим маленьким звездам 3 года. Мое ежедневное чувство - это чувство удовлетворения и благодарности Богу за заботу о нас, здоровье, любовь и сохранение нас вместе. Я люблю твою семью. P.S. .: Давайте посмотрим, кто объясняет Алане, что это не ее день рождения ... Мы пытались объяснить Алане, что это не ее день рождения, но она думает, что ее тоже 🤣 Ну, каждый день рождения в этом доме мы ощущаем как свой собственный😍», — написала возлюбленная футболиста, модель Джорджина Родригез.

Напомним, двойняшек, как и 10-летнего Криштиану-младшего Криштиану подарили суррогатные мамы. Мамой младшей дочки, Аланы, которой в ноябре исполнится три года, является Джорджина Родригес.