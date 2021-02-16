Представители Боярского раскрыли подробности госпитализации певца
Фото: Global Look Press
16 февраля стало известно о госпитализации Михаила Боярского. Пиар-менеджер артиста Надежда Дуванова рассказала порталу Teleprogramma.pro, что произошло с певцом на самом деле.
Супруга Боярского Лариса Луппиан была обеспокоена состоянием мужа и вызвала экстренную помощь. Музыкант резко почувствовал слабость, поднялась температура, поэтому Луппиан незамедлительно обратилась к врачам. По словам пиар-менеджера, Лариса немного перенервничала.
Фото: Global Look Press
Представительница артиста сообщает, что сейчас состояние Боярского стабильное, однако наблюдаются признаки ОРВИ. Тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат. К слову, в конце января артисту повторно сделали вакцину от COVID-19. Пиар-менеджер добавляет, что у исполнителя проблемы с сосудами.
«Это или реакция на погоду или еще что-то… Сейчас он нормально себя чувствует. Мы недавно общались. Возможно, завтра врачи уже отпустят Боярского домой», — рассказывает Надежда Дуванова.
Напомним, что ранее внучка Михаила Боярского восхитила Сеть бьюти-преображением.
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Фото: Global Look Press