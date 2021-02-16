Представители Боярского раскрыли подробности госпитализации певца

Представительница артиста сообщает, что сейчас состояние Боярского стабильное, однако наблюдаются признаки ОРВИ. Тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат. К слову, в конце января артисту повторно сделали вакцину от COVID-19. Пиар-менеджер добавляет, что у исполнителя проблемы с сосудами.

«Это или реакция на погоду или еще что-то… Сейчас он нормально себя чувствует. Мы недавно общались. Возможно, завтра врачи уже отпустят Боярского домой», — рассказывает Надежда Дуванова.

Напомним, что ранее внучка Михаила Боярского восхитила Сеть бьюти-преображением.

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