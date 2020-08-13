Внучка Михаила Боярского восхитила Сеть бьюти-преображением: «Эксперименты на карантине»
Фото: Instagram/@boyarskaya.katerina
Старшая внучка Михаила Боярского — 21-летняя Катерина не любит привлекать к себе излишнее внимание. Но не всегда получается так, как она хочет. Во-первых, она член звездной семьи, а во-вторых, природа наделила ее яркой внешностью и роскошными формами. Катерина показала фолловерам, чем занималась во время вынужденной самоизоляции. Например, экспериментировала с цветом волос — свой блонд Боярская превратила в сиреневый цвет.
«Очень красиво!!!», «Нереальноооо! Тебе очень идёт!!!», «Тебе круто», «Мне очень нравится! Тебе идёт!», «Красивая девушка... Глаз не оторвать…», «Прикольный цвет», «Тебе очень идет», «Красивая девочка», «Какой необычный, но милый образ, особенно цвет волос», «Космическая», — пишут фолловеры. Но нашлись и те, кто не оценил бьюти-преображение: «Эксперимент не удался, к сожалению...почему молодёжь в этот цвет красится нынче? Раньше только за пенсионерками замечалось…».
Напомни, Катерина — старшая дочь Сергея Боярского. Сын «Д’Артаньяна» впервые стал отцом в 18 лет. У Сергея и его супруги Екатерины есть еще одна дочь — 12-летняя Саша.
А вам нравится новый цвет волос Катерины Боярской?
Фото: Instagram/@boyarskaya.katerina
Видео: Первый канал
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