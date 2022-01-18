Предчувствовал смерть: стали известны подробности внезапной свадьбы Градского и Коташенко
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Последнюю пару дней все обсуждают новость об ограблении молодой вдовы Александра Градского. Марина Коташенко попала в подставное ДТП, а затем отдала угрожавшим ей бандитам 100 млн рублей наличными, которые прятала дома в чемодане.
И пока следствие разбирается во всех деталях мутной истории (рассматривают и версию инсценировки), появляются все новые подробности того, как модель и мать двоих маленьких детей, прожившая с мэтром 17 лет без штампа в паспорте, внезапно стала его законной женой.
Оказалось, что Марина Коташенко вышла замуж за Александра Градского за две недели до его ухода из жизни.
«За две недели до кончины Градский сам позвонил в загс и попросил устроить срочную выездную церемонию бракосочетания у себя дома. Он уже плохо себя чувствовал, не вставал, плохо говорил. И, наверно, понимал, что ему недолго осталось... И это было его мужское решение жениться, сделать Марину своей официальной наследницей, оставить вдовой, а не просто сожительницей», — комментирует «СтарХиту» источник из окружения покойного артиста, отмечая, что Александру Градскому было важно поставить жирную точку, оставив Марину не сожительницей, а вдовой.
Градский скончался 28 ноября. Говорят, когда он еще находился в больнице, близкие уже начали задумываться, как делить немалое наследство народного артиста.
Градский и Коташенко 17 лет прожили в гражданском браке и воспитывали двоих маленьких сыновей Александра и Ивана. От третьей жены Ольги Градской у музыканта остались Даниил и Мария. Всего на наследство музыканта претендуют пять человек: молодая вдова и все дети.
После того как стало известно, что Марина Коташенко отдала преступникам огромную сумму, появилась версия, что она инсценировала ограбление и таким образом попыталась уменьшить размер наследства, которое придется делить со взрослыми детьми покойного мужа. Но во всех хитросплетениях громкого дела следствию только предстоит разобраться.
Фото и видео: Anatoly Lomohov/ Global Look press, Passion.ru