Предчувствовал смерть: стали известны подробности внезапной свадьбы Градского и Коташенко

Оказалось, что Марина Коташенко вышла замуж за Александра Градского за две недели до его ухода из жизни.

«За две недели до кончины Градский сам позвонил в загс и попросил устроить срочную выездную церемонию бракосочетания у себя дома. Он уже плохо себя чувствовал, не вставал, плохо говорил. И, наверно, понимал, что ему недолго осталось... И это было его мужское решение жениться, сделать Марину своей официальной наследницей, оставить вдовой, а не просто сожительницей», — комментирует «СтарХиту» источник из окружения покойного артиста, отмечая, что Александру Градскому было важно поставить жирную точку, оставив Марину не сожительницей, а вдовой.

Градский скончался 28 ноября. Говорят, когда он еще находился в больнице, близкие уже начали задумываться, как делить немалое наследство народного артиста.