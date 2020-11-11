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«Просто королева!»: Ксения Бородина удивила поклонников роскошным образом в черном платье

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Ксения Бородина, селфи

Фото: www.instagram.com/borodylia/

Ксения позирует вместе со своими любимцами собаками.

Ксения Бородина любит устраивать яркие и необычные фотосессии, однако сегодня превзошла саму себя. Телеведущая появилась в своем Instagram в шикарном черном вечернем платье с рукавами-фонариками, и стильной шляпке.

На фотографии она позирует вместе со своими любимцами.

Платье не только выглядит очень элегантно, но и отлично подчеркивает фигуру Ксении.

«Настроение пить чай и смотреть сериалы. Ненавижу холод. Так, я смотрю «Чёрное зеркало» , посмотрела «Ход королевы», сериал огонь! Обожаю фильмы про умных женщин. Сюжет превосходный, определенно советую посмотреть! Никогда бы не подумала, что наблюдать за карьерой шахматистки будет настолько увлекательно», – пишет Бородина под публикацией.

Поклонники восхищаются элегантной съемкой:

«Шикарная!», «Ухххххх... Как всегда, отличное фото! Ксения, вы прекрасно выглядите», «Ваш образ соответствует названию фильма», «Волшебная Ксюша», «Очень красивая фотография», «Что за ослепительная красота... Получила удовольствие от фото, как от хорошего фильма..», «Какая собака классная!!!!!», «Какая красавица», «Боже, вы просто КОРОЛЕВА».

Фото и видео: Instagram Ксении Бородиной

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