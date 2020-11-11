«Просто королева!»: Ксения Бородина удивила поклонников роскошным образом в черном платье

Ксения Бородина любит устраивать яркие и необычные фотосессии, однако сегодня превзошла саму себя. Телеведущая появилась в своем Instagram в шикарном черном вечернем платье с рукавами-фонариками, и стильной шляпке.

На фотографии она позирует вместе со своими любимцами.

Платье не только выглядит очень элегантно, но и отлично подчеркивает фигуру Ксении.

«Настроение пить чай и смотреть сериалы. Ненавижу холод. Так, я смотрю «Чёрное зеркало» , посмотрела «Ход королевы», сериал огонь! Обожаю фильмы про умных женщин. Сюжет превосходный, определенно советую посмотреть! Никогда бы не подумала, что наблюдать за карьерой шахматистки будет настолько увлекательно», – пишет Бородина под публикацией.