«Просто королева!»: Ксения Бородина удивила поклонников роскошным образом в черном платье
Фото: www.instagram.com/borodylia/
Ксения Бородина любит устраивать яркие и необычные фотосессии, однако сегодня превзошла саму себя. Телеведущая появилась в своем Instagram в шикарном черном вечернем платье с рукавами-фонариками, и стильной шляпке.
На фотографии она позирует вместе со своими любимцами.
Платье не только выглядит очень элегантно, но и отлично подчеркивает фигуру Ксении.
«Настроение пить чай и смотреть сериалы. Ненавижу холод. Так, я смотрю «Чёрное зеркало» , посмотрела «Ход королевы», сериал огонь! Обожаю фильмы про умных женщин. Сюжет превосходный, определенно советую посмотреть! Никогда бы не подумала, что наблюдать за карьерой шахматистки будет настолько увлекательно», – пишет Бородина под публикацией.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Настроение пить чай и смотреть сериалы 😴🥱 ненавижу холод🐭 так, я смотрю «чёрное зеркало» , посмотрела «ход королевы»🔥🔥🔥 сериал огонь, обожаю фильмы про умных женщин 🙌😌 сюжет превосходный, определенно советую посмотреть! Никогда бы не подумала, что наблюдать за карьерой шахматистки будет настолько увлекательно🤝 жду ваши советы, что ещё просмотреть ❤️
Поклонники восхищаются элегантной съемкой:
«Шикарная!», «Ухххххх... Как всегда, отличное фото! Ксения, вы прекрасно выглядите», «Ваш образ соответствует названию фильма», «Волшебная Ксюша», «Очень красивая фотография», «Что за ослепительная красота... Получила удовольствие от фото, как от хорошего фильма..», «Какая собака классная!!!!!», «Какая красавица», «Боже, вы просто КОРОЛЕВА».
Фото и видео: Instagram Ксении Бородиной
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!