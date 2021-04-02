Пранкер Эдвард Бил признал вину: все подробности массового ДТП в Москве

Ранее виновника ДТП задержали на 48 часов. Его адвокат Сергей Жорин объяснил, что в момент аварии водитель был трезв, а сейчас чувствует себя плохо и готов оказывать помощь пострадавшим. Instagram заблокировал страницу задержанного, на данный момент аккаунт скандального пранкера недоступен.

Массовая авария произошла 1 апреля около 11.40. При выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади напротив отеля Lotte Hotel автомобиль блогера попал в аварию, в результате были повреждены четыре машины. Женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, консультант Госдумы Мария Артемова, попала в реанимацию. Как пишут «Известия», у нее переломы ног, черепно-мозговая и другие травмы. Как отметили врачи Telegram-каналу Life Shot, у пациентки разрыв селезенки и серьезный перелом таза - его пришлось собирать буквально по частям. Еще одна женщина получила сильные ушибы.

Департамент транспорта Москвы, изучив видео, заявил, что машину пранкера никто не подрезал. Если пострадавшая, находящаяся в тяжелом состоянии (до сих пор не пришла в сознание) выживет, мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Против него завели дело по статье 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Блогер известен благодаря скандальным пранкам, на его канал в YouTube подписаны более четырех миллионов человек.