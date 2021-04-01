Пранкер Эдвард Бил устроил массовую аварию в центре Москвы, есть пострадавшие

В результате ДТП пострадала женщина-водитель Volkswagen Мария Артемова, ее достали из полностью искореженного автомобиля, врачи госпитализировали и поместили пациентку в реанимацию Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова. Еще одна 33-летняя пострадавшая пожаловалась на боли в груди, у нее диагностировали ушиб.

При этом известный YouTube-блогер активно отрицал, что находился за рулем Audi. Он уточнил, что иномаркой управлял его друг, а он появился на месте аварии позже. Однако в полиции подчеркнули, что по предварительной информации, за рулем машины был именно Бил. Позже информацию о том, что Эдвард был за рулем, подтвердил его представитель Влад Кертиев. По данным СМИ, парень пересел на заднее сидение, чтобы сделать вид, что не он вел иномарку.

С января 2021 года, за три месяца, на водителя Audi зафиксировано более 400 нарушений скоростного лимита, уточнили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы. Штрафы выписаны не были, так как машина ездила по подложным номерам. Ведомство попросило арестовать предполагаемого виновника аварии.

Как пишет Telegram-канал Baza, известный российский адвокат Эльман Пашаев заявил, что готов проконсультировать блогера, а звездный адвокат Александр Добровинский вызвался защищать интересы двух пострадавших женщин.

Напомним, Бил стал известен благодаря скандальным пранкам, на его канал подписаны более четырех миллионов человек.