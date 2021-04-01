Пранкер Эдвард Бил устроил массовую аварию в центре Москвы, есть пострадавшие
Фото: YouTube/Edward Bil
Инцидент произошел неподалеку от метро Смоленская на Садовом кольце. Audi, номерные знаки которого принадлежат Билу, вылетел на встречную полосу, уклоняясь от подрезавшего его Mitsubishi. На «встречке» напротив отеля Lotte Hotel автомобиль блогера столкнулся с четырьмя машинами. Из-за аварии все движение на этом участке было заблокировано, а улица встала в пробке.
Фото: YouTube/Edward Bil
В результате ДТП пострадала женщина-водитель Volkswagen Мария Артемова, ее достали из полностью искореженного автомобиля, врачи госпитализировали и поместили пациентку в реанимацию Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова. Еще одна 33-летняя пострадавшая пожаловалась на боли в груди, у нее диагностировали ушиб.
При этом известный YouTube-блогер активно отрицал, что находился за рулем Audi. Он уточнил, что иномаркой управлял его друг, а он появился на месте аварии позже. Однако в полиции подчеркнули, что по предварительной информации, за рулем машины был именно Бил. Позже информацию о том, что Эдвард был за рулем, подтвердил его представитель Влад Кертиев. По данным СМИ, парень пересел на заднее сидение, чтобы сделать вид, что не он вел иномарку.
С января 2021 года, за три месяца, на водителя Audi зафиксировано более 400 нарушений скоростного лимита, уточнили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы. Штрафы выписаны не были, так как машина ездила по подложным номерам. Ведомство попросило арестовать предполагаемого виновника аварии.
Как пишет Telegram-канал Baza, известный российский адвокат Эльман Пашаев заявил, что готов проконсультировать блогера, а звездный адвокат Александр Добровинский вызвался защищать интересы двух пострадавших женщин.
Напомним, Бил стал известен благодаря скандальным пранкам, на его канал подписаны более четырех миллионов человек.
Фото: YouTube/Edward Bil
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