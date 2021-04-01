Эдварду Билу грозит до 2 лет за ДТП в центре Москвы

Пранкер Эдвард Бил, который устроил ДТП на Смоленской площади в Москве, может оказаться в тюрьме сроком до 2 лет. Как сообщает телеграм-канал Mash, в отношении скандального блогера завели уголовное дело по статье 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Автомобиль пранкера отправился на стоянку УВД по ЦАО, куда ранее доставили автомобиль Ефремова после смертельной аварии.

Также блогер прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что алкоголя в его крови не было.

Сразу после аварии YouTube-блогер активно отрицал, что находился за рулем Audi. Он уточнил, что иномаркой управлял его друг, а он появился на месте аварии позже. Однако в полиции подчеркнули, что по предварительной информации, за рулем машины был именно Бил.

Защищать виновника уже вызвался бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.