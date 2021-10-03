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Повзрослела: 13-летняя дочь Алсу кардинально сменила имидж

Младшая наследница певицы Микелла Абрамова, которая решила пойти по стопам матери и сделать карьеру певицы, сменила цвет волос и привычную укладку. Как отметили подписчики дочери Алсу, в новом образе она стала выглядеть более взрослой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алсу с дочерями Сафиной и Микеллой

Фото: Instagram

Младшая из двух дочерей Алсу Микелла Абрамова удивила звездную маму и своих подписчиков неожиданной сменой имиджа. 13-летняя начинающая артистка кардинально сменила цвет волос и традиционную для себя укладку, представ блондинкой с длинными прямыми волосами.

Алсу в соцсетях отметила, что перемены в образе дочери пришлись ей по душе, и устроила опрос мнений подписчиков. 95% аудитории согласились с певицей.

Подписчики самой Микеллы также оценили ее преображение, отметив, что с новым цветом и укладкой девушка стала выглядеть взрослее.

Микелла Абрамова давно выбрала для себя артистическую карьеру. Она выступает вместе с мамой на одной сцене, записывает песни и даже озвучивает мультфильмы. Алсу еще год назад зарегистрировала для наследницы четыре варианта сценических псевдонима.

Фото и видео: @mikellaabramova, @alsou_a/Instagram