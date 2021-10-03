Повзрослела: 13-летняя дочь Алсу кардинально сменила имидж

Младшая из двух дочерей Алсу Микелла Абрамова удивила звездную маму и своих подписчиков неожиданной сменой имиджа. 13-летняя начинающая артистка кардинально сменила цвет волос и традиционную для себя укладку, представ блондинкой с длинными прямыми волосами.

Алсу в соцсетях отметила, что перемены в образе дочери пришлись ей по душе, и устроила опрос мнений подписчиков. 95% аудитории согласились с певицей.