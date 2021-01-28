passion.ru

Дочь Алсу начала сотрудничать с известной киностудией

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Микелла Абрамова

Фото: www.instagram.com/mikellaabramova/

Микелла Абрамова исполнила песню «Снежинка» для первой серии нового музыкального сериала для дошкольников «Енотки».

Старшая дочь Алсу, Микелла Абрамова записала песню «Снежинка» для первой серии нового музыкального сериала для дошкольников «Енотки» и начала сотрудничать с киностудией «Союзмультфильм».

Мультсериал предназначен для детей до 4 лет. Его главными героями стали семеро маленьких енотов, которые живут в большой музыкальной шкатулке.

Музыку для «Еноток» написали Павел Ивашинников, Юрий Севостьянов и Алексей Кестнер.

Амбассадором проекта стал «самый популярный енот России», Тема из Кемерова.

Алсу активно помогает своей 12-летней дочери делать шаги в шоу-бизнесе и строить свою карьеру. Так, ранее певица зарегистрировала имя дочки как товарный знак, причем сразу в четырех вариантах: Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova. Использовать марку можно для выпуска парфюмерии, канцтоваров, одежды, ювелирных изделий, рекламы и пиротехники. На данный момент имя оформлено на саму Алсу, поскольку Микелла является несовершеннолетней.

Ранее с именем Микеллы была связана не самая приятная история — девочка одержала победу на шоу «Голос. Дети», и зрители заподозрили, что на исход голосования повлияла певица и ее муж.

Фото и видео: Instagram Микеллы Абрамовой

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!