Дочь Алсу начала сотрудничать с известной киностудией

Старшая дочь Алсу, Микелла Абрамова записала песню «Снежинка» для первой серии нового музыкального сериала для дошкольников «Енотки» и начала сотрудничать с киностудией «Союзмультфильм».

Мультсериал предназначен для детей до 4 лет. Его главными героями стали семеро маленьких енотов, которые живут в большой музыкальной шкатулке.

Музыку для «Еноток» написали Павел Ивашинников, Юрий Севостьянов и Алексей Кестнер.

Амбассадором проекта стал «самый популярный енот России», Тема из Кемерова.

Алсу активно помогает своей 12-летней дочери делать шаги в шоу-бизнесе и строить свою карьеру. Так, ранее певица зарегистрировала имя дочки как товарный знак, причем сразу в четырех вариантах: Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova. Использовать марку можно для выпуска парфюмерии, канцтоваров, одежды, ювелирных изделий, рекламы и пиротехники. На данный момент имя оформлено на саму Алсу, поскольку Микелла является несовершеннолетней.

Ранее с именем Микеллы была связана не самая приятная история — девочка одержала победу на шоу «Голос. Дети», и зрители заподозрили, что на исход голосования повлияла певица и ее муж.