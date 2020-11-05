Алсу зарегистрировала для 12-летней дочери Микеллы Абрамовой четыре сценических имени

О Микелле Абрамовой узнали, когда она была участницей шестого сезона шоу «Голос. Дети». Тогда дочь Алсу и предпринимателя Яна Абрамова заняла первое место, значительно оторвавшись по очкам от ближайших конкурентов. После оглашения результатов финала зрители шоу негодовали: они были уверены, что родители юной артистки повлияли на исход голосования.

Первый канал создал спецкомиссию по расследованию инцидента, которая и подтвердила накрутку голосов. Тогда на Микеллу, Алсу и всю их семью обрушилась небывалая критика. «Люди как гиены», — сказала тогда певица после долгого молчания.

Как только скандал немного утих Алсу заявила, что дочь не потеряла интерес к музыке и продолжит заниматься ей. А в интервью Ксении Собчак певица призналась, что ее собственную карьеру ей помог построить влиятельный отец, разглядевший в ней талант. Алсу также уверена, что Микелла очень талантлива, и именно поэтому она помогает дочке. К слову, старшая дочь артистки Сафина тоже занимается музыкой, но классической.

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