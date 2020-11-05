Алсу зарегистрировала для 12-летней дочери Микеллы Абрамовой четыре сценических имени
Фото: www.instagram.com/mikellaabramova/
Певица Алсу не скрывает, что помогает 12-летней дочери Микелле пробиться в шоу-бизнес. И теперь стало известно, что певица зарегистрировала имя дочки как товарный знак, причем сразу в четырех вариантах: Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova, сообщает Mash.
Имя, ставшее торговой маркой, можно использовать для выпуска парфюмерии, канцтоваров, одежды, ювелирных изделий, рекламы и пиротехники. Но пока Микелла несовершеннолетняя, ее мать оформила торговые марки в виде имени наследницы на себя.
Фото: www.instagram.com/alsou_a/
О Микелле Абрамовой узнали, когда она была участницей шестого сезона шоу «Голос. Дети». Тогда дочь Алсу и предпринимателя Яна Абрамова заняла первое место, значительно оторвавшись по очкам от ближайших конкурентов. После оглашения результатов финала зрители шоу негодовали: они были уверены, что родители юной артистки повлияли на исход голосования.
Первый канал создал спецкомиссию по расследованию инцидента, которая и подтвердила накрутку голосов. Тогда на Микеллу, Алсу и всю их семью обрушилась небывалая критика. «Люди как гиены», — сказала тогда певица после долгого молчания.
Как только скандал немного утих Алсу заявила, что дочь не потеряла интерес к музыке и продолжит заниматься ей. А в интервью Ксении Собчак певица призналась, что ее собственную карьеру ей помог построить влиятельный отец, разглядевший в ней талант. Алсу также уверена, что Микелла очень талантлива, и именно поэтому она помогает дочке. К слову, старшая дочь артистки Сафина тоже занимается музыкой, но классической.
Все о скандале на шоу «Голос. Дети» и о Микелле Абрамовой можно прочитать на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram Алсу и Микеллы Абрамовой
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