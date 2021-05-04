«Повалил ее на пол и бил»: Дана Борисова поделилась подробностями отношений своей дочери с отцом

«Бабушка, дедушка и отец, они живут втроем, такая замечательная троица, ему 40 лет, и он никогда отдельно от мамы не жил. Они живут в соседнем доме, мы именно покупали эти апартаменты, чтобы общаться и дружить. Но они сейчас очень сильно на Полину обиделись, с сентября они не общаются. На восьмое марта Полина звонила бабушке, при мне. Раз восемь она позвонила, бабушка не сняла трубку, хотя была в сети. А папа прислал ей эту мерзкую открыточку в "вотсапе"», - пояснила звездная мама.

«Они не общались с ней август-сентябрь, и вроде соизволили пообщаться, пригласили ее в гости. И она пошла, это было в октябре, и через полчаса прибежала, у нее была истерика. Мы до сих пор к психологу ходим. Папа ее бил, притом ремнем - взрослую девочку. Но больше всего для меня омерзительнее был поступок бабушки и дедушки - они встали и ушли в соседнюю комнату, сказали "Мы не будем вмешиваться, пусть отец тебя воспитывает". Это было ужасно, она кричала, он повалил ее на пол, в общем история жуткая, она до сих пор не может оправиться. Прикинь, ее повалить на пол и избивать ремнем - это такое унижение», - поделилась Дана.

Отец Полины до сих пор не попросил у дочери прощения. Он говорит, что во всех семьях бьют, его ключевая фраза, что он не бьет, он воспитывает. Алименты составляют 15 тысяч рублей, их определил суд.

Нового папу для дочери Дана Борисова искать не хочет. «Сейчас я наслаждаюсь отношениями с Полиной. Мы каждое утро просыпаемся, она бежит ко мне и говорит: "Мама, как классно нам вдвоем жить". Ей сейчас 13, нас объединяют депиляции, маникюры-педикюры, и после того как все наладилось, я не хочу приводить в дом кавалера», - объяснила она.