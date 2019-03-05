«Мамина дурная слава меня не радует»: 11-летняя дочь Даны Борисовой высказалась о семейном конфликте

Совсем недавно Дана Борисова потрясла поклонников заявлением, что ее дочь Полина во время ссоры ударила ее (так, что пришлось вызывать «скорую») и убежала из дома — к отцу. Спустя некоторое время отношения звездных мамы и дочки все же стали менее напряженными, хотя Дана по-прежнему очень переживает.
«Я перебралась к папе, первое время хотелось вернуться, но после встречи в опеке передумала. Мама заявила, что я бью ее. Но как? Я же ребенок. Стало очень обидно», — рассказала свою версию произошедшего Полина в интервью журналу StarHit.
На самом деле Дана была готова принять строптивую дочь обратно, если та извинится за свое поведение, но девочка не поняла маму и пока осталась у отца Максима Аксенова. «С папой живется хорошо. Чувствую его внимание, — признается девочка в том же интервью. — Мы общаемся, он обо мне заботится, интересуется, как дела в школе. Правда, мамина слава не радует. Надеюсь, эти скандалы не помешают учебе и общению с друзьями». Мало-помалу Полина начала снова видеться с Даной — она регулярно выкладывает в Instagram Stories фото и короткие видео с мамой.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram