«Мамина дурная слава меня не радует»: 11-летняя дочь Даны Борисовой высказалась о семейном конфликте

Совсем недавно Дана Борисова потрясла поклонников заявлением, что ее дочь Полина во время ссоры ударила ее (так, что пришлось вызывать «скорую») и убежала из дома — к отцу. Спустя некоторое время отношения звездных мамы и дочки все же стали менее напряженными, хотя Дана по-прежнему очень переживает.

«Я перебралась к папе, первое время хотелось вернуться, но после встречи в опеке передумала. Мама заявила, что я бью ее. Но как? Я же ребенок. Стало очень обидно», — рассказала свою версию произошедшего Полина в интервью журналу StarHit.