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«Мамина дурная слава меня не радует»: 11-летняя дочь Даны Борисовой высказалась о семейном конфликте

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Отношения Даны Борисовой с дочерью Полиной оставляют желать лучшего

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Юная Полина Аксенова через СМИ решила попробовать достучаться до мамы.

Совсем недавно Дана Борисова потрясла поклонников заявлением, что ее дочь Полина во время ссоры ударила ее (так, что пришлось вызывать «скорую») и убежала из дома — к отцу. Спустя некоторое время отношения звездных мамы и дочки все же стали менее напряженными, хотя Дана по-прежнему очень переживает.

«Я перебралась к папе, первое время хотелось вернуться, но после встречи в опеке передумала. Мама заявила, что я бью ее. Но как? Я же ребенок. Стало очень обидно», — рассказала свою версию произошедшего Полина в интервью журналу StarHit.

На самом деле Дана была готова принять строптивую дочь обратно, если та извинится за свое поведение, но девочка не поняла маму и пока осталась у отца Максима Аксенова. «С папой живется хорошо. Чувствую его внимание, — признается девочка в том же интервью. — Мы общаемся, он обо мне заботится, интересуется, как дела в школе. Правда, мамина слава не радует. Надеюсь, эти скандалы не помешают учебе и общению с друзьями». Мало-помалу Полина начала снова видеться с Даной — она регулярно выкладывает в Instagram Stories фото и короткие видео с мамой.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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