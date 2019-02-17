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Дана Борисова отправила 11-летнюю дочь к отцу

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Дана Борисова делает селфи с дочкой

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Телеведущая надеется, что Максим Аксенов поможет перевоспитать Полину.

Недавно скандально известная экс-телеведущая Дана Борисова пожаловалась фолловерам своего микроблога на сложные отношения с дочерью Полиной, с которой никак не может найти общий язык после воссоединения. Девочка покрасила волосы в розовый цвет, стала употреблять нецензурную лексику, а несколько дней назад сильно ударила маму ногой и сбежала из дома. Журналисты телеканала НТВ выяснили, как Дана намерена бороться с возникшей проблемой.

Дана Борисова с дочерью (кадр из программы)

Телеведущая решила отправить Полину на несколько дней к отцу, бизнесмену Максиму Аксенову. По мнению Борисовой, у Полины начинается переходный возраст, из-за чего ей стало сложнее контролировать свои эмоции.

Стоит отметить, что некоторое время назад 11-летняя Полина захотела сменить фамилию и стать Борисовой вместо Аксеновой. Как призналась девочка в интервью, мамина «публичная» фамилия в сочетании с ее именем звучит намного интереснее, чем «Полина Аксенова»: «Мне больше нравится мамина известная фамилия, я во всех сетях поменяла свою на Борисова. Прошу ее помочь мне, но пока никак».

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: кадры из программы, Instagram

Видео: Instagram

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