Дана Борисова отправила 11-летнюю дочь к отцу

Телеведущая решила отправить Полину на несколько дней к отцу, бизнесмену Максиму Аксенову. По мнению Борисовой, у Полины начинается переходный возраст, из-за чего ей стало сложнее контролировать свои эмоции.

Стоит отметить, что некоторое время назад 11-летняя Полина захотела сменить фамилию и стать Борисовой вместо Аксеновой. Как призналась девочка в интервью, мамина «публичная» фамилия в сочетании с ее именем звучит намного интереснее, чем «Полина Аксенова»: «Мне больше нравится мамина известная фамилия, я во всех сетях поменяла свою на Борисова. Прошу ее помочь мне, но пока никак».